Почта "СОЮЗа": Сколько стоит отдых в белорусском санатории осенью

Здоровье

Сколько стоит отдых в белорусском санатории осенью?

"Два года назад отдыхала в белорусском санатории под Минском. Понравилось все - и питание, и медицинские процедуры, и внимательное отношение персонала. В ноябре у меня отпуск, хочу снова провести его с пользой для здоровья. Каковы сейчас цены в здравницах Беларуси? Татьяна Санчукова, Ивановская область".

Отдыхать в белорусских санаториях в межсезонье выгодно. По словам директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, путевки подешевели уже в этом месяце: "В третьем квартале средняя стоимость одного койко-дня пребывания в стандартном двухместном однокомнатном номере по путевкам на санаторно-курортное лечение, которые самостоятельно реализуются здравницами юридическим и физическим лицам, составила около 70 белорусских рублей (примерно 28 долларов в эквиваленте). При этом в четвертом квартале она составит около 64 рублей (около 26 у. е.)".

Как отметил Геннадий Болбатовский, за девять месяцев 2021 года санаторно-оздоровительный комплекс Беларуси существенно нарастил объем услуг, оказанных населению, и практически восстановился до показателей предэпидемического периода. Заполняемость здравниц по сравнению с январем - сентябрем 2020 года выросла на 16 процентных пунктов и составила около 75 процентов, что соответствует требованиям методических рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. Санаторно-оздоровительные услуги получили 975 тысяч человек, в том числе 101 тысяча - граждане других государств.

правила

Кто будет платить повышенную ставку подоходного налога?

"Предложили работу в перспективной белорусской компании. Думаю над переездом. Но недавно услышал, что в Беларуси планируют повышать налоги. Хотелось бы узнать, насколько значимо повышение и кого оно коснется. Денис Кузьмицкий, Брянск".

В Министерстве финансов Беларуси объяснили, что в соответствии с проектом изменений в Налоговый кодекс для некоторых физических лиц будет предусмотрено увеличение ставки подоходного налога до 20 процентов.

Такая ставка подоходного налога будет применяться в отношении зарплаты в конвертах, которую физлица станут получать с 1 января 2022 года, а также доходов, исчисленных налоговым органом в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами, на основании актов камеральных проверок, составленных с 1 января 2022-го. Кроме того, увеличенный подоходный налог будет исчисляться при установлении контролирующим органом факта регистрации в специальной компьютерной кассовой системе суммы дохода в виде выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) на физическое лицо, которому фактически выплата (перевод, перечисление) выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) не осуществлялась.

Кошелек

Как накопить на дополнительную пенсию?

"Сестра, проживающая в Минске, рассказала, что в Беларуси вводится система добровольного накопительного страхования пенсий. Не могли бы вы рассказать конкретно, в чем ее суть? Надежда Яремчик, Волгоград".

Согласно Указу Президента от 27 сентября 2021 года "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии" с 1 октября 2022-го работникам предоставляется право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10 процентов заработка (в дополнение к обязательному страховому взносу в бюджет Фонда социальной защиты населения в размере одного процента заработной платы). Одновременно работодатели будут обязаны делать соразмерные взносам работников доплаты (но не более чем три процента) на накопительные пенсии из средств, предусмотренных на уплату обязательного 28-процентного взноса в бюджет Фонда социальной защиты населения.

Участвовать в новой системе страхования смогут работающие граждане, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не менее трех лет. Накопленные средства они будут получать равными долями ежемесячно на протяжении пяти или десяти лет. Указом установлено, что страховые резервы по накопительному пенсионному страхованию будут размещаться на счетах в банках и вкладываться в объекты инвестиций в общеустановленном для страховых организаций порядке.

Транспорт

Как улететь из Калуги в Минск?

"Слышал, что в Минск можно будет улететь из Калуги. Хочу узнать, когда заработает это направление? Валерий Тимошук, Обнинск".

По сообщению телеграм-канала Национального аэропорта Минск, авиакомпания "Азимут" открыла продажи авиабилетов по новому направлению Калуга - Минск - Калуга: "Старт полетной программы - с четвертого ноября 2021 года. Новый рейс будет выполняться в осенне-зимний период еженедельно по четвергам". Вылет из Калуги предусмотрен в 11.00, посадка в Минске в 12.20. Из Минска самолет будет вылетать в 13.20, посадка в Калуге в 14.35. "В настоящее время приобрести авиабилеты можно по минимальному тарифу от 15 евро в одну сторону без учета сборов", - уточнили в аэропорту.