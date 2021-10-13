СМИ: Первые ЗРК С-500 защитят небо Москвы

Первые ЗРК С-500 "Прометей" включили в систему ПВО Москвы.

Войска 15-й армии особого назначения ВКС России, обеспечивающие оборону воздушно-космического пространства над Москвой и Центральный промышленный район, вооружили системами С-500. О поступлении первого бригадного комплекта новейшей ЗРС сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству.

Он уточнил, что вторая бригада С-500 поступит в войска в первой половине 2022 года.

Напомним, ранее главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в беседе с "РГ" высказывал мнение, что С-500 прикроет Центральный промышленный район. Она будет работать в связке с системами ПРО А-135 "Амур", что создаст эффективный противоракетный зонт над столицей.

Справка "РГ"

Концепция ЗРК пятого поколения возникла у НПО "Алмаз" еще в 2002 году. А в 2011 году разработали ее эскизный проект. Спустя десять лет, в августе 2021 года испытания С-500 "Прометей" были завершены. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система способна обнаружить и одновременно уничтожить до десяти баллистических сверхзвуковых целей. Также она может поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет. Из-за возможности С-500 работать по целям в ближнем космосе относят к первому поколению систем противокосмической обороны.