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13.10.2021 19:26
Рубрика: Общество

Собянин: Москвичи достойно представляют столицу на чемпионатах молодых профессионалов

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Если судить по социальным сетям, молодые москвичи сплошь и рядом мечтают стать лишь блогерами и певицами. На самом же деле, среди учащихся колледжей немало тех, кого можно назвать мастерами на все руки. Эти молодые люди - отличные столяры и мебельщики, слесари и сварщики, фрезеровщики и токари, профессионалы ландшафтного и графического дизайна… Они успешно представляли свой город как на IX Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" в Уфе, так и чемпионате Европы EuroSkills в австрийском городе Граце. В среду со сборной Москвы встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

- Команда Москвы очень сильная, мощная, и, конечно, безусловный лидер на национальном чемпионате. Молодые профессионалы достойно выступают и на мировом, и европейском чемпионатах, - сказал глава города, обращаясь к молодежи и их наставникам в технополисе "Москва".- Я уверен, что они будут востребованы не только на любом предприятии нашей страны, но и мира. Но надеюсь, что они останутся все-таки в Москве".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В Уфе, например, в очной части чемпионата Москву представляли 193 конкурсанта. Этот этап включал 163 компетенции, 105 из которых были для студентов в возрасте 16-22 лет, а 58 - для юниров 10-16 лет. Москвичи стали абсолютными чемпионами, завоевав 160 золотых, 31 серебряную и 25 бронзовых медалей. Таким образом, на их долю пришлось почти треть всех медалей и 55 процентов золота.

Не хуже выглядели москвичи и на европейском чемпионате, с которого привезли шесть медалей, а Россия в целом заняла первое место в общекомандном зачете. "Это говорит о высоком уровне профессиональной подготовки в московских колледжах, на специализированных площадках, - сказал Собянин. - Очень здорово, что в этом участвуют и наши промышленные партнеры, которые стоят всегда рядом, задают уровень квалификации, помогают обрести знания и умения".

Напомним, готовят рабочие кадры в столице 50 колледжей, 12 из которых входят в топ-100 России. Всего же учатся в них 95 тысяч студентов. Применить полученное мастерство в родном городе им есть где после окончания учебы - ведь в столице и сейчас насчитывается более трех тысяч предприятий. Причем это уже не те фабрики и заводы, которые портили экологию города своими вредными выбросами, а новая, современная промышленность, на которую приходится 13 процентов объема промышленного производства всей страны.

Общество Образование Москва Мэр Москвы РГ-Фото

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