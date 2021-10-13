Сотрудник ГИБДД Москвы задержан за взятку 35 млн рублей

Гаишник требовал от предпринимателя 35 миллионов рублей за невозбуждение уголовного дела. О проблемах с законом у бизнесмена сотрудник ДПС узнал случайно, возможно, от своих коллег.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО Москвы как-то узнал о возбуждении окружными следователями уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении экс-директора коммерческой организации. Он убедил предпринимателя в том, что якобы имеет возможность повлиять на прекращение расследования. Свои услуги капитан полиции оценил в 35 миллионов рублей. Позже выяснилось, что никаких возможностей у него не было, гаишник просто блефовал. Бизнесмен почувствовал, что его "разводят", и обратился в полицию.

Мошенника задержали с поличным сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД в одном из ресторанов на северо-западе столицы - в момент получения части требуемой суммы в 15 миллионов рублей.