Создатели "Спутника V" надеются получить одобрение в Европе до конца года

Создатели отечественной вакцины против COVID-19 "Спутник V" рассчитывают получить одобрение со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до конца текущего года. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он пояснил, что с ВОЗ налажен очень хороший диалог. "Мы надеемся получить утверждение ВОЗ, у нас хорошее общение с ВОЗ, мы видим, что процесс идет", - передает слова главы РФПИ ТАСС.

Напомним, накануне старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан также заявила, это организация может одобрить "Спутник V" до конца года. При условии, что в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов.

Ранее Кирилл Дмитриев сообщал, что делегация ВОЗ может посетить Россию в рамках рассмотрения заявки от создателей "Спутник V" уже в октябре. На данный момент "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах. Препарат производится в 14 странах мира.