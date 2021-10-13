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13.10.2021 14:56
Рубрика: Экономика

Создавай, но не зевай: как превратить идею в креативный продукт

28-29 октября 2021 года в Москве в Цифровом деловом пространстве состоится международная образовательная конференция Distant & Digital для экспертов в сфере трансформации права, интеллектуальной собственности, креативных индустрий и цифровой экономики. Владельцы крупного и среднего бизнеса узнают, как получать дополнительную прибыль из нематериальных активов, эксперты по цифровизации - как выбрать оптимальную модель охраны, а креативные предприниматели - как структурировать отношения с создателями результатов интеллектуальной деятельности.
Фото: Предоставлено пресс-службой Distant & Digital Фото: Предоставлено пресс-службой Distant & Digital
Фото: Предоставлено пресс-службой Distant & Digital

Программа конференции разделена на тематические направления "Создавай", "Управляй", "Защищай" и LegalTech. В рамках трека "Создавай" запланированы сессии, посвященные начальным стадиям "жизненного цикла" самых разных креативных продуктов. Особое внимание будет уделено альтернативным моделям интеллектуально-правовой охраны, критериям их выбора, хронологии и алгоритмам необходимых для закрепления и сохранения прав действий.

Фото: предоставлено пресс-службой Co-Fi
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Программу трека откроет сессия "Интеллектуальные права как "жизненные соки" творческих индустрий". Оптимальная модель интеллектуально-правовой стратегии в зависимости от сферы творческих индустрий - залог не только успешного существования креативного бизнеса, но и самого его выживания.

На сессии "NFT: хайп или новая экономика?" юристы и художники расскажут, как сейчас выглядит рынок цифрового искусства, по какому пути пойдет токенизация творческих объектов, как в современные тренды вписываются традиционные культурные институции.

Участники мастер-класса "Правовые проблемы творческого "присвоения" территории (стрит-арт, паблик-арт, акционизм)" затронут возможности правового регулирования "вольных" направлений в искусстве.

Всего на конференции состоится более чем 50 сессий и мастер-классов. В них примут участие более 200 ведущих российских и зарубежных экспертов в сферах IP и LegalTech, которые рассмотрят реальные проблемы и кейсы, связанные с юридической практикой и бизнес-процессами, а также помогут найти способы их решения

В дискуссиях и мастер-классах примут участие основатель Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслан Гацалов, советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Елена Авакян, заместитель директора авторско-правового дивизиона Департамента авторского права и креативных индустрий WIPO Димитер Ганчев, директор по цифровому контенту ИД "Эксмо" Валерия Григорьева, судебный представитель киностудии "Союзмультфильм" Антон Стружков, вице-президент Творческого союза художников России по правовым вопросам Константин Марков, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина, член президиума и председатель Совета по цифровому развитию музеев ИКОМ России Владимир Определенов, адвокат, основатель адвокатского агентства "Вербицкая-Линник и партнеры", художник, заместитель председателя Федерации креативных индустрий России Вероника Пономарева-Коржевская, юрист, искусствовед, учредитель компании ARTA Юлия Осадчая и др.

Фото: Предоставлено компанией "Гардиум"
У работы с IP и ее автоматизации большие перспективы

Организаторами Distant & Digital 2021 выступят Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторами являются Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Официальные партнеры - Фонд "Сколково", ПАО "Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Сибур". Партнеры сессий - Европейская Юридическая Служба, компания "Гарант", патентно-адвокатское бюро "Гардиум", группа компаний Naumen, патентно-правовая фирма "А. Залесов и партнеры". Партнеры мастер-классов - сервис Jeffit, Школа инновационных знаний Moscow Digital School, юридическая фирма Legit, цифровая платформа IPEX, налоговая витрина данных IPCodex, компания "Онлайн Патент", сервис n"RIS, краудлендинговая платформа Co-Fi, компания DM Solutions, система автоматизации работы с документами ТурбоКонтракт, компания Eversheds Sutherland. Конференция проходит при поддержке Singapore Academy of Law и Московского отделения Ассоциации юристов России.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Щит или мерч цифрового арт-рынка: есть ли будущее у токенизированного искусства

Коммуникационный партнер конференции - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Специальный информационный партнер - Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), генеральный информационный партнер - информационное агентство "РИА Новости". Информационными партнерами выступают Forbes Russia, журналы "Эксперт", "Стратегия", ШОРТРИД, The Lawyer, Legal Insight, The Paragraph Magazine, "Время инноваций", "Национальный банковский журнал", "Российская газета", "Адвокатская газета", правовая газета "ЭЖ-Юрист", информационные агентства "Интерфакс", "ФедералПресс", InterMedia, отраслевые порталы MovieStart, "АртМосковия", "Берза", ICT-Online.ru, ICT2GO.ru.

Справка о конференции

Конференция Distant & Digital - результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP-Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.

В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и Distant & Digital становились "Сибур", "Российские железные дороги", "Почта России", Московский метрополитен, Новолипецкий металлургический комбинат, "Аэрофлот", "Роснано", Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, "Яндекс", МТС, Thomson Reuters, Росбанк, Avito, НИУ "Высшая школа экономики", Европейская Юридическая Служба, Aston Martin, Baker McKenzie, "Гарант".

Подробнее о программе и условиях участия в Distant & Digital можно узнать на официальном сайте конференции.

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