Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимума за два года

В первой декаде октября 2021 года средняя максимальная ставка по вкладам составила 6,43%. Она увеличилась с 6,328% в третьей декаде сентября, следует из данных ЦБ. Новый уровень ставки стал максимальным за два года, с первых двух декад октября 2019 года, когда она равнялась 6,478%.

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 базисных пункта до 6,75% годовых. Вслед за регулятором ставки начали поднимать и в кредитных организациях. Сейчас максимум на рынке - 7,7%.

При расчете средней максимальной ставки по депозитам регулятор учитывает максимальные проценты по вкладам, доступным любому клиенту без ограничений и предварительных условий. Не учитываются ставки по вкладам с капитализацией процентов, дополнительными условиями и услугами (открытие инвестиционного счета, оформление программы накопительного или инвестиционного страхования, покупка дополнительного пакета услуг и так далее), а также вклады, где имеются периоды с различными ставками.

Расчет ставки произведен на основании данных Сбербанка, ВТБ, "Райффайзенбанка", "Газпромбанка", "Альфа-банка", банка "ФК Открытие", "Россельхозбанка", "Тинькофф банка", Московского кредитного банка, а также "Совкомбанка".