Стрельба произошла в студенческом кампусе в Испании

Стрельба произошла в студенческом кампусе Университета Страны басков (UPV) в испанском городе Лехона. Полиции удалось задержать и разоружить нападавшего, раненых нет, сообщили региональные правоохранительные органы Ertzaintza в Twitter.

У нападавшего при себе было ружье. Как сообщает телеканал La Sexta, ему 21 год. По данным газеты Mundo, ссылающейся на свидетеля, злоумышленник несколько раз выстрелил в фасад, разбив стекла. Не исключено, что преступник является студентом университета.

Сейчас не месте остается много полицейских для обеспечения безопасности учеников и персонала вуза.