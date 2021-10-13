Суд подтвердил право нерожденных детей на компенсацию морального вреда

Новости

Минпромторг назвал причину роста цен на овощи 20:22
10 частных цирков впервые получат гранты от Минкультуры РФ 20:19
В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов 20:14
Журова осудила Нурмагомедова за шутку о Макгрегоре и драке в метро 19:55
Путин: Финансируемая "Газпромом" радиостанция с крайними позициями спокойно работает в РФ 19:49
Умяров из-за травмы пропустит около месяца 19:34
Военному совету ВМФ представили нового начальника Главного штаба 19:21
Путин пошутил про обогрев голландцев коньками 19:11
Посол: Италия заинтересована в ускорении признания "Спутника V" в ЕС 19:02
Путин оценил шансы Муратова стать иноагентом 18:58
Acer представила новые модели ноутбуков 18:57
СК возбудил дело против украинских военных за обстрел школы в Донбассе 18:51
Гинцбург: "Спутник Лайт" продлевает защиту от COVID-19 на полгода 18:31
МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет на ядерное оружие контрпродуктивны 18:30
В Москве мужчина, угрожавший полицейскому оружием, арестован на два месяца 18:25
На ЦКАД продолжается рост среднесуточной интенсивности трафика 18:14
Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимума за два года 18:09
В каких школах Москвы начинается экспресс-тестирование учеников на COVID-19 17:59
В Минэнерго сообщили о ежегодном росте потребление электроэнергии в РФ 17:54
Хуснуллин поручил ускорить строительство ряда объектов по госзаказу 17:50
Пожар произошел в новостройке на юго-западе Москвы 17:48
Россия вошла в тройку стран-лидеров по майнингу биткоина 17:47
Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления 17:30
Задержан инспектор ГИБДД, пообещавший за 35 млн закрыть уголовное дело 17:25
Путин заявил, что оппозиция в России жива 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 19:51
Рубрика: Происшествия

Суд подтвердил право нерожденных детей на компенсацию морального вреда

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Второй кассационный суд общей юрисдикции защитил детей, столкнувшихся с большой бедой еще до рождения. Если кроха потеряла отца еще до того, как увидела свет, она имеет право на компенсацию морального вреда. И ничего, что младенец в утробе матери еще не ведает горя: он вырастет и обязательно познает печаль. Так что кто-то должен за это заплатить.

В конкретном деле, которое дошло до кассационного суда, мужчина погиб в авиакатастрофе. Стали безотцовщиной двое малышей, в том числе один ребенок родился уже после смерти отца. Апелляционная инстанция взыскала с авиакомпании в пользу каждого малыша по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Компания попыталась обжаловать решение: мол, как же так, неродившемуся-то за что? Но ее доводы кассация отклонила.

Фото: REUTERS
Верховный суд запретил забирать жилье у добросовестного приобретателя

"При оценке степени физических и нравственных страданий супруги и детей погибшего суд апелляционной инстанции обоснованно исходил из наличия глубокой, устойчивой привязанности, потребности в ежедневном общении истцов с супругом и отцом, отсутствия возможности такого общения, невозможности передать детям жизненный опыт, знания, житейские навыки, длительной невозможности похоронить погибшего, - пояснил Второй кассационный суд. - Неполное осознание самими детьми причиненного морального вреда не свидетельствует о его отсутствии либо незначительном размере. Судом обоснованно учтено, что произошедшая трагедия лишила детей отца, данная утрата невосполнима и будет оказывать влияние в течение всей их жизни".

Как пояснила руководитель практики "Семейное и наследственное право" юридической фирмы Наталья Рингельман, размер компенсации морального вреда определяется индивидуально, с учетом особенностей и фактических обстоятельств каждого конкретного дела. "В ситуации с авиакатастрофами степень вины причинителя вреда не берется во внимание, так как в данном случае вред причинен источником повышенной опасности", - подчеркивает она.

Потеря отца - невосполнимая утрата, которая окажет влияние на всю жизнь ребенка, указал суд

В свою очередь, адвокат Ольга Власова обращает внимание, что каких-либо четких критериев для расчета суммы нет. Каждый раз суды решают индивидуально. "И несмотря на то, что высшие суды неоднократно обращали внимание на недопустимость произвольно снижать размер компенсации морального вреда, конкретные суммы по схожим делам сильно различаются", - сказала она.

Происшествия Правосудие Суд Общество Семья и дети

Главное сегодня

Путин: Вопрос продления транзита газа через Украину "чисто экономический"
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
В Москве возле школы задержан подросток со страйкбольным ружьем
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой