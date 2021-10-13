Суд подтвердил право нерожденных детей на компенсацию морального вреда

Второй кассационный суд общей юрисдикции защитил детей, столкнувшихся с большой бедой еще до рождения. Если кроха потеряла отца еще до того, как увидела свет, она имеет право на компенсацию морального вреда. И ничего, что младенец в утробе матери еще не ведает горя: он вырастет и обязательно познает печаль. Так что кто-то должен за это заплатить.

В конкретном деле, которое дошло до кассационного суда, мужчина погиб в авиакатастрофе. Стали безотцовщиной двое малышей, в том числе один ребенок родился уже после смерти отца. Апелляционная инстанция взыскала с авиакомпании в пользу каждого малыша по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Компания попыталась обжаловать решение: мол, как же так, неродившемуся-то за что? Но ее доводы кассация отклонила.

"При оценке степени физических и нравственных страданий супруги и детей погибшего суд апелляционной инстанции обоснованно исходил из наличия глубокой, устойчивой привязанности, потребности в ежедневном общении истцов с супругом и отцом, отсутствия возможности такого общения, невозможности передать детям жизненный опыт, знания, житейские навыки, длительной невозможности похоронить погибшего, - пояснил Второй кассационный суд. - Неполное осознание самими детьми причиненного морального вреда не свидетельствует о его отсутствии либо незначительном размере. Судом обоснованно учтено, что произошедшая трагедия лишила детей отца, данная утрата невосполнима и будет оказывать влияние в течение всей их жизни".

Как пояснила руководитель практики "Семейное и наследственное право" юридической фирмы Наталья Рингельман, размер компенсации морального вреда определяется индивидуально, с учетом особенностей и фактических обстоятельств каждого конкретного дела. "В ситуации с авиакатастрофами степень вины причинителя вреда не берется во внимание, так как в данном случае вред причинен источником повышенной опасности", - подчеркивает она.

Потеря отца - невосполнимая утрата, которая окажет влияние на всю жизнь ребенка, указал суд

В свою очередь, адвокат Ольга Власова обращает внимание, что каких-либо четких критериев для расчета суммы нет. Каждый раз суды решают индивидуально. "И несмотря на то, что высшие суды неоднократно обращали внимание на недопустимость произвольно снижать размер компенсации морального вреда, конкретные суммы по схожим делам сильно различаются", - сказала она.