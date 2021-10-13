Светлана Разворотнева: Надо отказаться от повышения тарифов ЖКХ

Во вторник прошло первое пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва. В числе вновь образованных комитетов - Комитет по строительству и ЖКХ. Сегодня состоится его первое заседание. Какие законопроекты в коммунальной и градостроительной сфере планируется рассмотреть в первую очередь рассказала постоянный эксперт "Российской газеты" - исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева. Она назначена заместителем председателя Комитета по строительству и ЖКХ.

Светлана Викторовна, с чего вы планируете начать свою работу?

Светлана Разворотнева: Есть объективная срочность по рассмотрению ряда вопросов. Сейчас будет обсуждаться бюджет. Поэтому нужно воспользоваться этой возможностью и вернуться к вопросу финансирования отдельных направлений, заложенных в "Общенациональном плане действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике" (одобрен Правительством РФ 23.09.2020).

Хочу обратить внимание на расширение инструментов государственной поддержки работ по замене лифтового оборудования (в том числе за счет лизинга), что также окажет положительное влияние на загрузку отечественных предприятий - производителей лифтового оборудования.

Стоит задача к 2024 году заменить все лифты, у которых истек срок эксплуатации. Темпы явно недостаточные. К этому сроку необходимо заменить 123,6 тысячи лифтов. При этом за эти три года в рамках региональных программ запланирована замена 64,2 тысячи лифтов.

Какая-то федеральная поддержка была продекларирована. Например, эта работа начала вестись через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Не напрямую, конечно, через договоры факторинга. Тем не менее, это позволило ускорить процесс. Но на ближайшие годы на замену лифтов денег нет. Цена вопроса - 800 миллионов каждый год, чтобы заменить все лифты и привести их в нормальное состояние. Мне кажется, это не так уж много. Поэтому было бы правильно решить эту задачу, пока идет рассмотрение бюджета.

Слышала, что у вас есть фактически готовый законопроект. О чем он?

Светлана Разворотнева: Он касается развития рынка наемного жилья, обеспечение квадратными метрами людей с низкими доходами. Я его обязательно буду вносить. Надеюсь, коллеги меня поддержат, потому что эта тема кажется мне крайне актуальной. То, что необходимо развивать рынок наемного жилья, признается многими. Даже в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года, которую Минстрой РФ вынес на обсуждение, есть раздел об этом, но каких конкретных шагов пока не предпринимается.

Также в высокой степени готовности пакет поправок в Жилищный кодекс. Он касается и поощрений для председателей советов домов и представителей собственников, контролирующих ход капремонта. Там прописана необходимость усилить контроль собственников жилья за деятельностью управляющих компаний. Считаю, что подписание актов сдачи-приемки этих работ должны быть обязательными, без этого деньги не должны перечисляться. Должна появиться еще одна обязательная точка для согласования - принятие собственниками проекта и сметы работ на следующий год. Это приведет к пересмотру системы ценообразования, позволит переходить от бесконечного выбора, сколько нужно платить за содержание дома к "пакетному" принципу - эконом, стандарт, комфорт.

Кроме того, необходимо упрощать процедуру проведения общих собраний собственников жилья. Есть предложение о конференциях (закон уже лежит в Госдуме), или другой вариант, когда собрание проводится при любом кворуме. При этом необходимо ужесточать ответственность за подделку протоколов общих собраний.

Много системных решений в коммунальной сфере стоит передо мной. Буду стараться доказать коллегам, что необходимо отказываться от ежегодного одномоментного повсеместного повышения тарифов ЖКХ. Никому это счастье не приносит, а только раскачивает инфляцию. Чтобы этого не происходило, пора вводить реальные стимулы для энергосбережения. У нас сейчас в Госдуме лежит законопроект по энергосервисным контрактам. Считаю, что его нужно принимать. Кроме того, нужны и другие энергосберегающие мероприятия, программу нужно двигать.

А какие инициативы в градостроительной политике?

Светлана Разворотнева: Нужно усиливать позиции граждан и, например, вводить в публичные слушания графу "оценки проектов". Если большинство против какого-то конкретного проекта, то тогда должны начать работать согласительные процедуры.

Кроме того, необходимо вводить обязательные стандарты жилой застройки. Количество дорог, парковок, спортивных и социальных объектов должно быть обязательно учтено как при новом строительстве, так и при развитии территории. Что касается Москвы, то такой чувствительный вопрос, как создание парковочных пространств должен стать частью генплана.

Планов у нашего комитета громадье!

В среду первое заседание комитета. Какие вопросы в повестке?

Светлана Разворотнева: Сначала все познакомимся! На повестке дня два актуальные вопроса, один из них - создание ППК "Фонд развития территорий" на основе слияния двух фондов - Фонда обманутых дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Слышала, что из-за резкого роста цен на стройматериалы, на 25% вырастет стоимость работ при капитальном ремонте. А на сколько повысятся взносы на капремонт?

Светлана Разворотнева: Действительно, дали возможность на 25% увеличивать стоимость контрактов при проведении капремонта. Но к взносам это не имеет никакого отношения. Поясню, о чем идет речь в постановлении. Регион может в случае каких-то форс-мажоров на 10% увеличить цену контракта на проведение капремонта жилого дома. Если она вырастет на больший процент, то к чиновнику приходит прокуратура и начинается проверка, которая, как правило, заканчивается санкциями. А сейчас постановлением правительства фактически официально дали добро увеличивать стоимость контрактов до 25% в случае, если есть объективные предпосылки, например, удорожание материалов. При этом цена контракта не должна превышать предельную стоимость работ по каждому виду капремонту. А региональная программа как раз и формируется, исходя из предельной стоимости.

Поэтому 25-процентное увеличение не означает, что люди будут платить больше. Это сделано для того, чтобы подрядчики смогли выполнить работы в случае резкого повышения цен на материалы.

Из какого кошелька будут оплачиваться увеличенные платежи?

Светлана Раворотнева: Из того кошелька, что уже есть в Фонде капремонта. Стоимость работ по ремонту никак не коррелируется с взносами населения. Потому что в большинстве регионов собираемые взносы не компенсируют затрат, необходимых на тот объем работ, который запланирован по программе. И чтобы выйти из этой ситуации в 38-ти субъектах РФ эти работы по капремонту дофинансируют из федерального и местного бюджетов. Остальные, как страусы, прячут головы в песок, начинают переносить более затратные работы, как замену лифтов, на поздние сроки. Поэтому уже сейчас без 25-процентного повышения платы на проводимые работы денег не хватает, но это не означает, что взносы на капремонт будут резко увеличиваться.

То есть вы обещаете, что для населения взносы на капремонт после 25-процентного повышения работ не увеличатся ни на копейку?

Светлана Разворотнева: В большинстве регионов ежегодно происходит плановое увеличение взносов. Думаю, резкого и повсеместного повышения точно не случится.