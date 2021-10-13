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13.10.2021 15:50
Рубрика: Общество

Раскрыта давняя тайна происхождения античного Аполлона

Текст: Денис Передельский
Фото: Ken Sheedy, Macquarie University, Australia Фото: Ken Sheedy, Macquarie University, Australia
Фото: Ken Sheedy, Macquarie University, Australia

Геологи помогли раскрыть давнюю тайну создания знаменитого архаичного Аполлона с греческого острова Делос. Загадкой для искусствоведов и археологов на протяжении десятилетий был источник материала, из которого была изготовлена монументальная скульптура. Оказалось, что мрамор привезли с другого острова.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Геологического общества Америки. Статуя, о которой идет речь в исследовании, была найдена много лет назад на греческом острове Делос.

Ранее было установлено, что скульптура относится к архаическому периоду Греции (примерно 800-480 гг. до н.э.). Этот период известен специалистам обилием монументальных статуй типа курос - это были массивные статуи молодых атлетов.

В такой же технике исполнена и фигура Аполлона с острова Делос. Это был поистине массивный курос высотой около девяти метров. До наших дней в целости он не дошел, статуя оказалась разбита на несколько фрагментов.

Известно, что курос был изготовлен из белого мрамора, причем статую и постамент вырубили из одного камня. На самом Делосе археологи не нашли древних карьеров, из которых мог быть добыт материал для скульптуры. Поэтому загадкой до последнего времени являлся источник происхождения мрамора.

Завесу тайны частично приоткрыло одно из предыдущих исследований. Археологи описали камень с надписью, которая была создана позднее, чем сама статуя. Однако текст на нем объяснял, что данный курос был "даром от наксианцев Аполлону". Так археологи получили подсказку о том, что источник происхождения мрамора надо искать на другом греческом острове - Наксос.

Археологические изыскания ничего не дали. Исследователи не нашли на Наксосе древних карьеров. И тут им помогли геологи, которые провели детальный анализ материала. Образцы для анализа были отобраны от разных частей статуи - руки, ноги, верхней и нижней частей туловища. Геологи проанализировали изотопный состав углерода и кислорода.

Эта техника широко применяется для определения источников происхождения мрамора. Дело в том, что этот материал обладает своими уникальными характеристиками, которые зависят от географического расположения. Эти параметры можно сравнить с отпечатком пальца человека. Полученные данные исследователи попросту сравнили с "изотопными отпечатками" других образцов мрамора, отобранных в разных регионах.

Фото: Пресс-служба Массачусетского технологического института
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"Анализ показал, что мрамор был доставлен с Наксоса, но из региона, где не было найдено никаких свидетельств древних карьеров, - говорит ведущий автор исследования Скотт Пайк. - Мы знаем, что есть два карьера в северной части этого острова, там все еще находятся крупные куросы".

Искать источник происхождения Аполлона ученым пришлось на южной стороне Наксоса. По словам Пайка, даже местные жители уверяли его в том, что усилия будут напрасными, так как никто из них ничего не знал о древних карьерах. Однако Пайк опирался на данные предыдущих археологических раскопок и геологические карты. Он искал даже не карьер, а его следы - обнаженные куски белого мрамора, небольшие древние ямы искусственного происхождения.

После двух недель поисков появились первые находки - небольшие полосы белого мрамора, которые не были отмечены на геологических картах. Пайк отобрал от них образцы и исследовал их в лаборатории. Оказалось, что два образца соответствуют материалу, из которого был изготовлен Аполлон на Делосе.

В результате исследование доказало, что на юге острова Наксос в древности существовали карьеры, о которых давно забыли. Теперь геологи совместно с археологами планируют провести дополнительный сравнительный анализ и выяснить, какие еще известные статуи могли быть изготовлены из материала, добытого в обнаруженных карьерах.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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