Опровергнута популярная теория о предках коренных американцев

Международная команда ученых провела генетическое исследование, задачей которого было проверить популярную теорию о происхождении коренных жителей Северной Америки. Результаты показали, что первые поселенцы этого континента не имели отношения к народу "дземон", как считалось ранее.

Исследование опубликовано в рецензируемом журнале PaleoAmerica, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Популярная теория гласит, что первые люди появились в Северной Америке примерно 15 тысяч лет назад.

Считается, что они продвигались вдоль северного побережья Тихого океана и северо-западного побережья Северной Америки, перейдя туда по узкому перешейку, который существовал в то время. Сейчас он скрыт под водами Берингова пролива.

Последние исследования позволили предположить, что первые "коренные американцы", по сути, пришли с территории современной Японии. На это указывает сходство артефактов возрастом до 15 тысяч лет, которые были обнаружены в Северной Америке и Японии, в частности каменных орудий.

Предком современных японцев, в свою очередь, считается древний народ "дземон". На основании археологических данных, ученые предполагали, что представители этого народа сначала расселились по всей Северной Америке, а затем перешли в Южную Америку. Весь процесс миграции занял у них менее двух тысяч лет.

Однако недавно впервые был проведен генетический анализ останков древних людей. Для этого было использовано оборудование Центра изучения первых американцев, действующего при Техасском университете A&M.

Исследование возглавил профессор Ричард Скотт, один из ведущих мировых экспертов по изучению человеческих зубов. Ему помогала команда экспертов в области генетики человека ледникового периода. Они проанализировали зубы древних людей, останки которых были найдены на разных континентах, в том числе зубы представителей народа "дземон".

"Мы обнаружили, что человеческая биология просто не согласуется с археологической теорией, - говорит профессор Ричард Скотт. - Мы не оспариваем идею о том, что древние коренные американцы проникли на континент через северо-западное побережье Тихого океана, - только теорию о том, что они произошли от народа "дземон" в Японии".

По его словам, исследование доказало, что люди "дземон", которые жили в Японии 15 тысяч лет назад, являются маловероятным источником происхождения коренных американцев. "Ни биология скелета, ни генетика не указывают на связь между Японией и Америкой, - продолжает Ричард Скотт. - Наиболее вероятным источником коренного населения Америки является Сибирь".