Трейлер перезапуска "Один дома" собирает огромное количество дизлайков

Никто не просил о перезапуске фильма "Один дома", но 20th Century Studios решили иначе и вчера, 12 октября, выкатили дебютный трейлер картины.

Аудитория встретила проект соответствующе - на момент написания этой заметки под видео набралось 27 тысяч дизлайков против 10 тысяч положительных отметок.

В обсуждениях под роликом же происходит натуральный пожар - зрители ругают все, начиная с обвинений в слепом копировании и заканчивая высказываниями, что только в улыбке персонажа Джо Пеши с его золотым зубом больше харизмы, чем во всех участниках современного каста.

В одном из комментариев пользователь предложил концепцию, которая понравилась другим участникам диспута. Она состоит в том, что повзрослевший герой Маколея Калкина уехал бы погостить к своей маме и забыл при этом дома собственного отпрыска.

Сам Калкин у себя в Twitter отреагировал на трейлер, написав, что не вовлечен в создание ленты, но желает всем причастным удачи.