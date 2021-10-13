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Трейлер перезапуска "Один дома" собирает огромное количество дизлайков

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    13.10.2021, 16:32
Текст:   Богдан Бобров
Фото: YouTube/ 20th Century Studios Фото: YouTube/ 20th Century Studios
Фото: YouTube/ 20th Century Studios

Никто не просил о перезапуске фильма "Один дома", но 20th Century Studios решили иначе и вчера, 12 октября, выкатили дебютный трейлер картины.

Фото: Twitter/ The Last of Us on HBO - Status
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Аудитория встретила проект соответствующе - на момент написания этой заметки под видео набралось 27 тысяч дизлайков против 10 тысяч положительных отметок.

В обсуждениях под роликом же происходит натуральный пожар - зрители ругают все, начиная с обвинений в слепом копировании и заканчивая высказываниями, что только в улыбке персонажа Джо Пеши с его золотым зубом больше харизмы, чем во всех участниках современного каста.

В одном из комментариев пользователь предложил концепцию, которая понравилась другим участникам диспута. Она состоит в том, что повзрослевший герой Маколея Калкина уехал бы погостить к своей маме и забыл при этом дома собственного отпрыска.

Сам Калкин у себя в Twitter отреагировал на трейлер, написав, что не вовлечен в создание ленты, но желает всем причастным удачи.

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