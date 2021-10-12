Вышел трейлер перезапуска "Один дома"

На YouTube-канале 20th Century Studios опубликован первый трейлер перезапуска семейной комедийной линейки "Один дома". Неизбежный проект, который, судя по ролику, не особо-то нужен даже самим создателям.

Стартовый фильм франшизы стал гигантским шлягером, восславил Маколея Калкина и породил вереницу снулых сиквелов.

В оригинале лента называется Home Sweet Home Alone, в русской локализации обошлось без изысканий - просто "Один дома". Да и ось без изменений: у мальчишки уезжают родители, и теперь изобретательному на пакости парубку предстоит оппонировать туповатым и неуклюжим разбойникам. Что он проделывает с явным садистским воодушевлением.

Постановкой картины занимался дважды лауреат премии "Оскар" Дэн Мазер ("Али Джи шоу", второй "Борат", чудовищный "Дедушка легкого поведения" с бедным Де Ниро). Сценарий сочинили Микки Дэй и Стритер, работающие на Saturday Night Live.

Главного героя сыграл Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Далее: Элли Кемпер ("Мачо и ботан"), Роб Делании (милейший ситком "Катастрофа"), Тимоти С. Саймонс ("Дикинсон"), Элли Маки ("Теория Большого взрыва"), Эшлин Би ("Крах"), Кенан Томпсон ("Ясновидец"), Пит Холмс ("Городские приматы").

Премьера - 12 ноября, опус выйдет на стриминге Disney+.