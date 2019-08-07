Компания Disney намерена "переосмыслить" "Один дома" и "Ночь в музее"

Основная политика корпорации Disney, как и всех остальных крупных студий в последнее время, - перезапускать все, что шевелится, а что не шевелится - шевелить и перезапускать (хотя никто их об этом не просит). И в ближайшем будущем каких-то изменений в этом плане не предвидится. Даже наоборот.

Не так давно, как известно, завершилась сделка по покупке Disney компании Fox. Разверзшая для диснеевских боссов бездну соблазнительных перспектив - им теперь доступны обширные архивы фоксовских хитов. Среди которых, например, - рождественский супершлягер на все времена "Один дома", обросший за годы диким количеством сиквелов, один другого страшнее.

Глава Disney Боб Айгер уже озвучил планы на него. А также на франшизы "Ночь в музее", "Дневник слабака" и "Оптом дешевле". Все это, если верить его словам, транслируемым Deadline, планируется "переосмыслить" для "нового поколения". Что именно кроется за этой зловещей формулировкой, пока неизвестно. Но известно, что появятся "переосмысления" на собственном стриминговом сервисе корпорации Disney+, который откроется 12 ноября.

Последние на данный момент диснеевский ремейки - "Король лев", "Аладдин" и "Дамбо". На очереди - "Малефисента: Владычица тьмы", сиквел спиноффа "Спящей красавицы". А также "Леди и Бродяга", "Мулан", "Русалочка", ну и что они там пока еще не успели "переосмыслить".