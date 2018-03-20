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Disney переснимет мультфильм "Леди и Бродяга" с живыми актерами

Новость 20.03.2018, 17:13 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

"Дисней", окрыленный повальным успехом предыдущих опытов в этом направлении, готовит очередной ремейк своей венценосной классики. На этот раз, вослед за "Книгой джунглей", "Аладдином", "Дамбо", "Пиноккио", "Мулан" и триумфом "Красавицы и чудовища", игровая киноадаптация подкралась к лирической собачьей истории "Леди и Бродяга" (Lady and the Tramp). О чем пишет The Hollywood Reporter.

Уточняя: процесс идет полным ходом, и на проект уже назначен постановщик - Чарли Бин ("Лего Ниндзяго", "Трон: Восстание"). Продюсер - Бригэм Тейлор (киноадаптация "Книги джунглей"). Сценарий - от одного из основоположников мамблкора Эндрю Буджальски (комедийная мелодрама "Хана берет высоту" - с Гретой Гервиг).

Фото: kinopoisk.ru
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Планируется прежний курс - компьютерная, CG-анимация + сцены с живыми актерами.

По срокам и касту - пока без конкретики.

Как акцентирует издание, ремейк "Леди" Disney запустит уже на собственном стриминговом сервисе, старт которого обещан в следующем году.

Оригинальный мультфильм "Леди и Бродяга", пятнадцатая "диснеевская" анимационная полнометражка, вышел в 1955 году и поведал историю любви между домашним кокер-спаниелем по имени Леди, оказавшейся на улице, и уличной дворнягой. Который берет Леди под крыло и наставляет по поводу навыков выживания.

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