Отца темнокожей русалочки может сыграть испанец Хавьер Бардем

Ждем протестов и гневных петиций со стороны афроамериканского комьюнити: владыку морского Тритона, отца Ариэль, в предстоящем игровом ремейке "диснеевской" "Русалочки" может сыграть испанский лауреат "Оскара" Хавьер Бардем.

Затыка же в том, что сама Ариэль предстанет перед зрителями чернокожей. По поводу чего в Сети все это время царит глумливая суета.

Да оно и понятно: общественность еще не успела отойти от попреканий "Чернобыля" отсутствием на экране негров, а тут такой компенсатор! Ранее на эту роль предлагался комик Терри Крюс.

Как бы там ни было (может, она просто приемная), актер, крепко запавший всем нам в душу инфернальным Антоном Чигуром в неовестерне "Старикам здесь не место", ведет со студией переговоры касательно своего участия в проекте, уверяет Deadline.

Ранее стало известно, что к Холли Бэйли, которой предстоит сыграть Ариэль, может присоединиться Гарри Стайлс - в роли ее возлюбленного, принца Эрика.

Тогда как габаритной актрисе-комику Мелиссе Маккарти досталась роль морской ведьмы Урсулы. Плюс в касте значатся Аквафина и юный актер Джейком Тремблей ("Комната", новый "Хищник").

Режиссер - Роб Маршалл ("Пираты Карибского моря: На странных берегах"). Сценарий пишет Джейн Голдман, известная по сериям "Люди Икс" и Kingsman (кстати, трейлер нового "Кингсмана", приквела дилогии, смотрите здесь.).

С датами пока не определились.