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Темнокожий ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС рассказал о себе

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    06.06.2019, 14:28
Текст:   Козьма Лоханкин

Британская сценаристка Карла Мэри Свит развеселила пользователей Сети по всему миру, опубликовав в своём Twitter пост, в котором умильно возмущалась по поводу того, что в хитовом сериале HBO и Sky "Чернобыль", посвящённом трагедии на ЧАЭС, нет чернокожих актёров.

Свит явно осознавала, что реалии, которые с переменной степенью достоверности старались воспроизвести авторы сериала, не вполне отвечали требованиям diversity, однако не считала это проблемой для нашего прогрессивного времени. В результате Мэри была справедливо высмеяна и вынуждена удалить свои размышления из блога. Что не сильно помогло, конечно.

Возможно, её может слегка утешить недавняя находка пользователей Рунета. Едва ли Свит об этом подозревала, ведь исходила она в своих рассуждениях совсем из других соображений, однако среди ликвидаторов последствий аварии действительно был человек с тёмной кожей.

Зовут его Игорь Хиряк, ему сейчас 52 года, женат, имеет сына, живёт в Череповце, куда в возрасте двух лет переехал из Харькова. Работает водителем на заводе и разводит кур.

О происхождении цвета своей кожи Игорь ничего не знает.

"У мамы белые кудри были при рождении, а после 4 лет она стала брюнеткой. Мой двоюродный брат белый. На работе он показывает мое фото, но никто не верит, что мы родные. Правда, когда мы встаем рядом - одно лицо, только кожа разная", - рассказывает с улыбкой Хиряк.

"Возможно, я в прадеда. Видел его на фотографиях", - приводит KP.RU рассказ Игоря. Прадед героя был священником по фамилии Анохин, родился на Украине.

По словам Хиряка, в Припяти пришлось провести год с перерывами.

"Первый заезд туда был на 2,5 месяца. А потом ездил туда только по выходным с шефом в течение года, пока не кончилась служба", - говорит Хиряк.

"Сейчас тяжело сказать, повлияла ли радиация на мое здоровье. Я прожил уже полжизни и не знаю, лучше бы мне было или хуже без этого. Что у меня возрастное, что приобретенное, - как узнать? Но поначалу в молодости меня загоняли по врачам, слабый иммунитет был. Но потом было все отлично!" - продолжает бывший ликвидатор, имеющий Знак "Участника ликвидации последствий аварии ЧАЭС", грамоту МЧС и награду за заслуги перед Отечеством 2 степени.

К обрушившейся вдруг - не без нечаянной помощи несчастной сценаристки с Альбиона - на него известности Игорь Хиряк относится философски: "Не считаю, что нынешняя слава, которая вдруг на меня свалилась, как-то помешает. Сегодня шумиха, а завтра забудут".

Напомним, сериал "Чернобыль" продолжает бить рекорды по оценкам среди зрителей.

Ранее мы писали, что ликвидаторы высказались о степени правдивости сценария.

Наш подробный обзор резонансного проекта можно прочитать здесь.

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