Труппа Театра Сатиры назначила Александра Ширвиндта президентом

Александр Ширвиндт станет президентом Театра Сатиры - такое решение на встрече труппы с новым художественным руководителем Сергеем Газаровым принял коллектив. Остаться в театре и стать его действующим, а не номинальным президентом экс-худруку предложили руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и Сергей Газаров.

Александр Ширвиндт на предложение ответил уклончиво, но единогласное решение коллектива театра все же перевесило.

- Что приятно, что все-таки у нас есть какой-то в этой акции эксклюзив. Ведь как обычно бывает: либо человека выгоняют, он становится худруком в изгнании и начинается Бог знает что, или его выносят ногами вперед, а мимо него обратным ходом идет новый худрук без цензуры. А у нас какой-то намечается премьерный вариант, - отметил Александр Ширвиндт.

Он также подчеркнул, что президент театра - это "безумная придумка, какая-то мистика, но интересная".

- Как бы ни называться, но хлопать дверью - с чего бы, обижаться тоже не на что. Наш театр - семья, и это не просто слова - так все было, при всех перепадах существования, - сказал экс-худрук.

Он пообещал помогать Сергею Газарову и пожелал ему при его таланте и целеустремленности идти своим путем и не подвергать творчество репрессиям.

В должность художественного руководителя Сергей Газаров вступает с 13 октября. Александр Ширвиндт руководил коллективом более 20 лет.