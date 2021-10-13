Турция готовит закон об иноагентах

Турецкие власти готовят законопроект об иноагентах, который коснется СМИ, финансируемых из-за рубежа, пишет портал DW. Все такие структуры, которые осуществляют "информационно-расследовательскую деятельность", должны иметь в Турции "особый статус" и зарегистрировать своего представителя. Он будет регулярно отчитываться о своей деятельности перед турецким МВД.

Нарушителям грозит уголовное наказание сроком от двух до пяти лет или штраф в размере около миллиона лир (почти восемь миллионов рублей). Авторы законопроекта из Партии националистического движения уверяют, что часть иностранных СМИ, например, BBC и DW, новые правила не коснутся, потому что их источники финансирования известны и прозрачны. Но есть другие медиа с иностранным финансированием, которые заинтересованы лишь в том, чтобы критиковать турецкие власти - именно их деятельность хотят взять под контроль составители законопроекта. Кстати, подобные законы существуют в других странах. В США еще с 1938 года действует "Закон о регистрации иностранных агентов". С 2018 года "Закон о программе прозрачности иностранного влияния" действует в Австралии. Он требует от лиц и организаций, контролируемым из-за рубежа, подробно описывать свою деятельность в публичном реестре.