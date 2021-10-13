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13.10.2021 16:05
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Текст: Евгения Думанская
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У большинства переболевших коронавирусом уровень антител снижался в течение полугода после выздоровления, а потом оставался на стабильном уровне до 15 месяцев, выяснили ученые из Италии и Швеции. Статья опубликована на сервисе препринтов bioRxiv.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Специалисты проанализировали образцы крови 136 пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекала с характерными симптомами в различных формах, а также использовали плазму 108 человек, у которых был отрицательный результат ПЦР-теста. Были измерены титры разных видов антител: анти-S, нацеленных на весь спайковый белок и анти-RBD, для которых мишенью является рецептор, играющий ключевую роль в связывании вируса с клетками.

На пике иммунного ответа у выздоравливающих пациентов анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA были увеличены на 77 и 85 процентов соответственно, а в последующие 6-15 месяцев они упали до 4,5 и 11%. Антитела IgM и IgA к S-белку в первые 1-3 месяца после болезни были на уровне 88 и 90%.

Отмечается, что максимальный уровень антител IgG к RBD и S-белку почти у всех пациентов наблюдался через 15-28 дней после появления симптомом, после чего они постепенно уменьшались в течение полугода, и стабилизировались на долгосрочный период - до 15 месяцев. Дольше высокий уровень антител оставался у тех, кто переболел в тяжелой форме.

Ученые сравнили показатели переболевших с теми, кто получил вакцину. Как оказалось, через 14-35 дней после первой дозы титры у вакцинированных оказались на том же уровне, что у переболевших спустя полгода после заражения. Вторая вакцина привела их уровень к аналогичному тому, что наблюдался у выздоравливающих больных.

Авторы исследования отметили, что исследование проводилось в течение 15 месяцев после выздоровления респондентов, и этого недостаточно для оценки длительного иммунитета, однако у многих из них В- и Т-клетки "памяти" и нейтрализующие антитела сохранялись в плазме крови в течение этого срока.

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