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13.10.2021 02:51
Рубрика: Власть

Утвержден единый план по целям развития России

Текст: Роман Маркелов, Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Правительство утвердило единый план по достижению национальных целей развития России до 2030 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснял ранее Мишустин, план не только включает новые инициативы, но также связывает в единое целое национальные цели, госпрограммы и проекты, определяет логику их реализации. Документ содержит только системные показатели и основные задачи, а детализация и индикаторы распределены по государственным и региональным программам, подчеркивал он.

Фото: РИА Новости
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"Единый план - это "переходник" между национальными целями и инструментами их достижения. В нем каждая наццель детализирована до конкретных практических результатов - улучшений, изменений, на которые предстоит выйти, закреплены ответственные. Все они включены в нацпроекты, госпрограммы - плановую работу правительства. Каждое действие обеспечено рублем: заложены средства в трехлетнем бюджете. Иными словами, в едином плане обозначено, что, как и когда будет сделано для увеличения продолжительности жизни граждан, снижения бедности, улучшения качества жизни в регионах", - рассказали в пресс-службе минэкономразвития.

На прошлой неделе правительство также утвердило еще и перечень из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Они делятся по шести направлениям: соцсфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан, пояснял Мишустин. Для каждой прописаны конкретные результаты на ближайшие четыре года и десять лет.

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