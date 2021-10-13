Видео: В Беларуси сконструировали куклу с элементами искусственного интеллекта

Хорошая новость для детей и их родителей: фабрика "Полесье" в городе Кобрине начала производить куклу, в которую встроен модуль искусственного интеллекта. Кукла способна не только станцевать и рассказать сказку, но и поддержать разговор с ребенком. "СОЮЗ" выяснил, какое будущее ожидает игрушки с искусственным интеллектом.

Строго говоря, куклу, которая производится в Беларуси, к игрушкам с полноценным искусственным интеллектом отнести нельзя. Сам производитель в каталоге на официальном сайте предприятия называет это изделие интерактивной куклой на пульте управления. Однако умеет кукла, получившая имя Анна, довольно много, и ребенок точно останется доволен. Так, Анна может рассказать семь сказок, в число которых входят "Колобок", "Репка", "Курочка Ряба", "Теремок"... Анна поет, в ее репертуаре "Жили у бабуси", "Каравай", "Колыбельная". Также в числе умений Анны повтор слов за собеседником.

Рынок интерактивных игрушек с искусственным интеллектом только начинает зарождаться, рассказали "СОЮЗу" в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Но у таких игрушек хорошие перспективы.

- Доля игрушек с элементами искусственного интеллекта, интерактивных игрушек на данный момент не очень велика - около 20 процентов рынка, - называет цифры президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

И сразу подчеркивает: это перспективный рынок, число таких игрушек все время увеличивается, они становятся все более популярными у детей и их родителей.

"Таких изделий много, но производители сегодня задерживают часть таких игрушек, не пускают их на рынок. Дело в том, что одновременно проводятся научные исследования, изучающие процесс взаимодействия такой игрушки и ребенка. У голосовых помощников, например, раз в неделю чистят память, потому что там появляется ненормативная лексика, угрозы..."

По мнению эксперта, очень важным является тот факт, что новая кукла будет производиться на территории Союзного государства (фабрика "Полесье" открыла производство и в России). "Ранее все чипы, вся электроника были зарубежного производства. Если Беларуси удалось сосредоточить на своей территории производство всех компонентов, в том числе электронной начинки, то Анна станет по-настоящему первой куклой с искусственным интеллектом, выпущенной в Союзном государстве".

Пока же часть компонентов, из которых производится кукла, иностранная, так что есть к чему стремиться с точки зрения локализации. Телеканал "Беларусь 1", на котором вышел сюжет об Анне, информирует: конструкторы разрабатывают компьютерную модель, а затем прототип выращивают на специальной 3D-ферме. Куклу изготавливают из современного термопласта, можно отлить деталь абсолютно любой формы. Сырье закупают в Европе - это безопасные для здоровья пищевые пластик и красители.

Опасности в том, что ребенок больше времени уделяет играм с такой интерактивной куклой, чем социализации в обществе, общению со сверстниками, нет, уверена Антонина Цицулина.

Рыночная доля интерактивных игрушек с элементами искусственного интеллекта сегодня составляет 20 процентов рынка и постоянно растет

- Сегодня у многих детей нет братьев и сестер, в ряде стран мира ребенка в принципе не выпустишь на улицу одного в силу наличия тех или иных опасностей, поэтому многим современным детям катастрофически не хватает общения. В этой ситуации говорящие книжки, собачки, куклы вполне способны помочь в общении. Так что такие куклы - это, скорее, игрушки-помощники, а не заменители живого общения. И мы, производители игрушек, будем только рады, если родители озаботятся этой проблемой и будут организовывать досуг для своего ребенка таким, где он без всяких кукол сможет общаться со сверстниками. Тогда говорящих кукол будет меньше! - резюмирует Антонина Цицулина.

К слову, игрушки с элементами искусственного интеллекта нельзя назвать дешевыми - их стоимость начинается от 1500 рублей.