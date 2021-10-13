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13.10.2021 20:34
Рубрика: В мире

В Германии "светофорному человечку" исполнилось 60 лет

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Легендарному "светофорному человечку", который регулировал дорожное движение на улицах ГДР, исполнилось 60 лет. Как написала по случаю юбилея газета Sueddeutsche Zeitung, он оказался чуть ли не единственным символом соцлагеря, который возродился после объединения Германии и полюбился всем немцам.
В 1961 году психолог из ГДР Карл Пеглау придумал "светофорного человечка". Он полюбился и современным немцам. Фото: Gettyimages В 1961 году психолог из ГДР Карл Пеглау придумал "светофорного человечка". Он полюбился и современным немцам. Фото: Gettyimages
В 1961 году психолог из ГДР Карл Пеглау придумал "светофорного человечка". Он полюбился и современным немцам. Фото: Gettyimages

В 1961 году дорожный психолог Карл Пеглау из Восточной Германии представил свой проект графики для новых светофоров. Он работал по поручению минтранспорта ГДР, обеспокоенного авариями на переходах. Тогда по всей стране стояли обычные для Европы трехцветные светофоры с зеленым, желтым и красным сигналами - они были одинаковыми для машин и пешеходов. Люди со слабым зрением или дети не всегда считывали их правильно, к тому же лампы были не слишком мощными, что приводило к ДТП. Пеглау предложил снабдить устройства регулировки приятной глазу и легко распознаваемой фигуркой "светофорного человечка", или Ампельмана.

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Полноватого приземистого бюргера со вздернутым носом немцы сразу приняли за своего. На зеленый свет он широко шагал в профиль, на красный - стоял лицом к пешеходам с растопыренными руками. Особый колорит Ампельману придавала широкополая шляпа. Правда, Пеглау переживал, что ее забракуют как "мелкобуржуазный элемент", однако как раз в то время по телевизору показали товарища Хонеккера в соломенной шляпе, что спасло ситуацию. Изначально "светофорный человечек" смотрел вправо, однако его развернули "в идейно верном направлении". Вскоре он зажил своей жизнью: про него стали сочинять истории и снимать обучающие мультики. После объединения Германии светофоры с Ампельманом на востоке демонтировали.

Однако с середины 1990-х в стране началось движение за возвращение Ампельмана. Сегодня его можно встретить даже в районах Западного Берлина. В 1996 году у Ампельмана появилась Ампельфрау. Правда, немецкие феминистки забраковали образ в "бабушкиной" юбке и с косичками. Со временем возникли новые светофорные образы: в Бонне уличным движением дирижирует Бетховен, в Трире процессом руководит бородач Маркс, а в Вормсе пешеходов благословляет Лютер. Наконец, во Франкфурте, Гамбурге, Мюнхене и Кельне можно встретить светофорные сигналы в виде однополых пар.

В мире Европа Германия

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