В Госдуме распределили комитеты между вице-спикерами

Совет Госдумы распределил между вице-спикерами комитеты, которые они будут курировать. Об этом журналистам сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

Отвечая на вопрос, в чем заключается кураторство, спикер пояснил, что "вся организация работы комитетов, которая требует решений руководства Думы, полностью проходит через зампредов".

Кроме того, вице-спикеры формируют экспертные советы для выработки предложений в рамках деятельности комитетов.

Комитеты были распределены следующим образом

- первый вице-спикер Александр Жуков будет курировать комитеты по экономической политике, по бюджету и налогам и комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям;

- первый вице-спикер Иван Мельников - комитеты по науке и высшему образованию, по охране здоровья, по культуре;

- вице-спикер Петр Толстой - комитеты по информполитике и просвещению. Он также будет отвечать за работу российских делегаций в парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ;

- вице-спикер Ирина Яровая - комитеты по госстроительству и законодательству, развитию Дальнего Востока и Арктики, по защите конкуренции;

- вице-спикер Анна Кузнецова - комитеты по вопросам семьи, женщин и детей, а также по труду, социальной политике и делам ветеранов;

- вице-спикер Алексей Гордеев - комитеты по экологии, аграрным вопросам, по финансовому рынку;

- вице-спикер Сергей Неверов - комитеты по промышленности и торговле, по транспорту, по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- вице-спикер Шолбан Кара-оол - комитеты по региональной политике и местному самоуправлению, по туризму и развитию туристической инфраструктуры;

- вице-спикер Александр Бабаков - комитеты по энергетике, малому и среднему предпринимательству, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками;

- вице-спикер Борис Чернышов - по молодежной политике, развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений;

- вице-спикер Владислав Даванков - комитеты по физической культуре и спорту, а также по делам национальностей.

Кроме того, ряд комитетов будет курировать сам спикер. За Володиным закреплены комитеты по безопасности и противодействию коррупции, по обороне, по международным делам, по контролю, а также три думские комиссии - по регламенту, по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.

Председатель Госдумы также уточнил, что в ближайшее время между вице-спикерами будут распределены обязанности по координации и взаимодействию с зарубежными парламентами и международными организациями.

Вячеслав Володин, кроме того, подчеркнул, что увеличение числа комитетов в Госдуме, вице-спикеров и формирование их аппаратов не приведет к росту расходов на ее содержание. "Мы найдем решения без дополнительных бюджетных расходов и без увеличения штатной численности сотрудников", - сказал он. Парламентарий рассчитывает, что экономия бюджетных средств будет достигаться и в будущем. Речь идет об оптимизации расходов на транспорт, на обеспечение международной и закупочной деятельности.

Ранее спикер сообщал журналистам, что за пять лет работы седьмого созыва палата сэкономила 2,4 млрд рублей за счет отказа от малозначительных зарубежных поездок депутатов и сокращения расходов.

Между тем

Главой аппарата Госдумы восьмого созыва назначен Игорь Дивейкин, а руководителем секретариата спикера Госдумы станет экс-глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Об этом журналистам сообщили в думском аппарате.