В Японии автобус с детьми врезался в стену, 17 человек госпитализированы

В Японии автобус, который перевозил детей в детский сад, врезался в стену ограждения жилого дома. По данным агентства Kyodo, авария произошла в среду утром в префектуре Ибараки.

Всего в автобусе находились 18 человек, включая 70-летнего водителя и воспитателя. Все, кроме водителя были госпитализированы, пишет РИА Новости. По информации медиков, угрозы их жизням нет.

По предварительным данным, водитель по неустановленной причине резко вывернул руль влево и врезался в стену. Полиция выясняет причины происшествия.