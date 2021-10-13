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13.10.2021 20:40
Рубрика: В мире

В Кельне начнут созывать мусульман на молитву через громкоговоритель

Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Кельн стал первым немецким городом, на улицах которого зазвучит голос муэдзина, призывающего мусульман на молитву через громкоговоритель. Власти города объявили о начале пилотного проекта, в рамках которого мусульманские общины смогут созывать верующих на пятничный намаз. Мэр Кельна Генриетта Рекер сообщила журналистам, что пока соответствующее разрешение выдано на два года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом длиться призыв к молитве должен не более пяти минут и только в промежуток между 12.00 и 15.00 в пятницу. Громкость призыва будет зависеть от места расположения мечети. Мурат Шахинарслан, директор мечети Кельна, которого цитирует Euronews, прокомментировал эту новость: "Призыв не будет столь громким, как звучание церковных колоколов".

Фото: Gettyimages
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Мусульманская община обязана назначить контактное лицо, с которым можно будет связаться, если у соседей появятся какие-либо жалобы. Через два года городские власти должны принять решение, продлевать ли разрешение, выданное 45 кельнским мечетям. Пока опросы показывают, что немецкое общество не готово слышать в пятницу зов муэдзина. В прошлом году 61 процент немцев высказались против такого нововведения. Всего в Германии примерно три тысячи молельных домов и мечетей, но только в одном проценте из них муэдзин созывает верующих через громкоговоритель.

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