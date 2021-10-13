Новости

Путин: Террористы из Афганистана могут начать экспансию в соседние страны 20:35
США обвиняют в военных преступлениях семь своих граждан, воевавших в Донбассе 20:30
Минпромторг назвал причину роста цен на овощи 20:22
10 частных цирков впервые получат гранты от Минкультуры РФ 20:19
В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов 20:14
Журова осудила Нурмагомедова за шутку о Макгрегоре и драке в метро 19:55
Путин: Финансируемая "Газпромом" радиостанция с крайними позициями спокойно работает в РФ 19:49
Умяров из-за травмы пропустит около месяца 19:34
Военному совету ВМФ представили нового начальника Главного штаба 19:21
Путин пошутил про обогрев голландцев коньками 19:11
Посол: Италия заинтересована в ускорении признания "Спутника V" в ЕС 19:02
Путин оценил шансы Муратова стать иноагентом 18:58
Acer представила новые модели ноутбуков 18:57
СК возбудил дело против украинских военных за обстрел школы в Донбассе 18:51
Гинцбург: "Спутник Лайт" продлевает защиту от COVID-19 на полгода 18:31
МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет на ядерное оружие контрпродуктивны 18:30
В Москве мужчина, угрожавший полицейскому оружием, арестован на два месяца 18:25
На ЦКАД продолжается рост среднесуточной интенсивности трафика 18:14
Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимума за два года 18:09
В каких школах Москвы начинается экспресс-тестирование учеников на COVID-19 17:59
В Минэнерго сообщили о ежегодном росте потребление электроэнергии в РФ 17:54
Хуснуллин поручил ускорить строительство ряда объектов по госзаказу 17:50
Пожар произошел в новостройке на юго-западе Москвы 17:48
Россия вошла в тройку стран-лидеров по майнингу биткоина 17:47
Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 20:14
Рубрика: Общество

В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Владимира Самохоцкого /Фотохроника ТАСС Фото: Владимира Самохоцкого /Фотохроника ТАСС
Фото: Владимира Самохоцкого /Фотохроника ТАСС

В Киеве умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководивший станцией во время катастрофы в 1986 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АЭС.

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким погибшего", - сообщила пресс-служба в Facebook.

На Чернобыльскую АЭС Виктор Брюханова приехал работать в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, после его окончания, до апреля 1986 года - времени катастрофы, руководил АЭС. Сразу после аварии в Чернобыле Виктора Брюханова отстранили от должности. Вскоре его исключили из КПСС, сняли с должности директора "за крупные ошибки и недостатки в работе, приведшие к аварии с тяжелыми последствиями". Затем были следствие и суд. Спустя два года, в июле 1988-го, бывшего директора АЭС приговорили к десяти годам лишения свободы по статье о нарушении правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях. Уже через пять лет Виктор Брюханова досрочно освободили. Он сразу устроился на работу - снова на Чернобыльскую АЭС, и работал там вплоть до ухода на пенсию.

Как сообщается в Facebook-группе "Отголоски Чернобыля", в последние годы Виктор Брюханов перенес два инсульта, что в сочетании с лучевой болезнью, полученной после катастрофы на станции, сильно отразилось на его здоровье.

Совсем недавно, в апреле 2021 года, Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Среди прочих документов - первый доклад директора АЭС Виктора Брюханова с пометкой "Секретно". Он сообщал, что экологическая ситуация в городе Припяти и ближайших районах нормальная, "уровень радиации контролируемый".

Справка "РГ"

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в соседней Беларуси составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

Общество Утраты Авария на Чернобыльской АЭС

Главное сегодня

Путин: Вопрос продления транзита газа через Украину "чисто экономический"
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
В Москве возле школы задержан подросток со страйкбольным ружьем
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"