В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

В Киеве умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководивший станцией во время катастрофы в 1986 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АЭС.

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким погибшего", - сообщила пресс-служба в Facebook.

На Чернобыльскую АЭС Виктор Брюханова приехал работать в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, после его окончания, до апреля 1986 года - времени катастрофы, руководил АЭС. Сразу после аварии в Чернобыле Виктора Брюханова отстранили от должности. Вскоре его исключили из КПСС, сняли с должности директора "за крупные ошибки и недостатки в работе, приведшие к аварии с тяжелыми последствиями". Затем были следствие и суд. Спустя два года, в июле 1988-го, бывшего директора АЭС приговорили к десяти годам лишения свободы по статье о нарушении правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях. Уже через пять лет Виктор Брюханова досрочно освободили. Он сразу устроился на работу - снова на Чернобыльскую АЭС, и работал там вплоть до ухода на пенсию.

Как сообщается в Facebook-группе "Отголоски Чернобыля", в последние годы Виктор Брюханов перенес два инсульта, что в сочетании с лучевой болезнью, полученной после катастрофы на станции, сильно отразилось на его здоровье.

Совсем недавно, в апреле 2021 года, Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Среди прочих документов - первый доклад директора АЭС Виктора Брюханова с пометкой "Секретно". Он сообщал, что экологическая ситуация в городе Припяти и ближайших районах нормальная, "уровень радиации контролируемый".

Справка "РГ"

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в соседней Беларуси составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.