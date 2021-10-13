В космос полетел 90-летний актер

Владелец компании Blue Origin и самый богатый человек в мире Джефф Безос продолжает повышать планку в набирающей обороты гонке между американскими частными космическими компаниями за возникающий рынок "звездного туризма". На среду, 13 октября, был намечен очередной 11-минутный полет корабля New Shepard с четырьмя астронавтами-любителями на борту.

В случае успеха новый рекорд и самореклама Безосу обеспечены - среди отобранных им путешественников на орбиту Земли числится 90-летний актер Уильям Шетнер, который станет самым пожилым в истории покорения космоса человеком. Помимо Шетнера в состав экипажа были включены вице-президент Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА и соучредитель спутниковой компании Planet Labs Крис Бошуайзен, а также американский бизнесмен Глен де Врайс. И все же основное внимание приковано именно к пожилому Шетнеру, который широко известен главной ролью капитана Джеймса Тиберия Кирка в культовом сериале "Звездный путь" (Star Trek, вышел на экраны в конце 1960-х годов). "Я давно знаю о космосе. И я воспользуюсь случаем, чтобы увидеть его своими глазами. Какое чудо", - заявил 90-летний актер в преддверии своего уже не киношного полета. По его словам, "единственная вещь", связанная с его возрастом и наличием артритов, заключается в том, чтобы "попасть в сиденье корабля и затем покинуть его".

Любопытно, что Уильям Шетнер с прошедшего лета является ведущим авторской программы о тайнах космоса и Вселенной, выходящей на телеканале RT. Теперь зрителей шоу под названием "Я не понимаю", похоже, ждет увлекательный и основанный на личном опыте рассказ. Полеты весьма престарелых людей на орбиту Земли - это новая глава в сфере частного космического туризма, которая, судя по всему, целенаправленно открывается Безосом. Во время предыдущего полета корабля New Shepard в минувшем июле на его борту находилась 82-летняя Уолли Фанк. Если бизнес-идея главы Blue Origin заключается в том, чтобы привлечь внимание состоятельных пожилых людей к возможности относительно недорогого (по данным СМИ, стоимость составляет около 28 миллионов долларов) и безопасного полета в космос, то она действительно имеет все права на существование.

Не отстают от Blue Origin и конкуренты по индустрии космотуризма. Так, в прошлом месяце принадлежащая предпринимателю Илону Маску компания SpaceX включила в экипаж миссии Inspiration4 29-летнюю Хейли Арсено, которая в 10-летнем возрасте прошла 12 курсов химиотерапии, лишилась коленной и частично бедренной кости. Ранее считалось, что такие члены "летного отряда" никогда не прошли бы обязательное медобследование по состоянию здоровья. Даже интересно, кого теперь запустит в космос глава компании Virgin Galactic (входит в тройку лидеров в сфере космического туризма) Ричард Брэнсон?