В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Если европейцы будут покупать российский газ, увеличивать контракты, а Киев сделает конкурентоспособные предложения, то транзит через Украину продолжит работать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главный адресат Киева здесь - покупатели газа в Европе, европейские компании, пояснил Песков. "Именно они могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе", - сказал он журналистам.

"Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил", - продолжил представитель Кремля. На вопрос, готова ли Россия исполнить транзитные договоренности, он ответил: "Да, она это делает".

"Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, увеличивать контракты и если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", - заключил Песков.