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13.10.2021 00:29
Рубрика: Общество

В МФЦ нашлась работа для инвалидов

Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 233(8584)
В двух десятках московских домов-интернатов проживают около 12 тысяч человек. Даже тем из них, у кого есть силы и образование, не просто найти работу. Многие компании опасаются иметь дело с горожанами, имеющими инвалидность. Столичные власти решили изменить ситуацию и показать, что тяжелое заболевание - не повод запирать людей в четырех стенах, предложив им работу в современных офисах "Мои документы".

Воспитанники интернатов доказали, что они могут продуктивно работать, - 145 человек уже трудятся в общепите, больницах, поликлиниках города. Добавились к ним еще шесть десятков работников, устроенных в центры госуслуг. Это в корне изменило жизнь, например, троих жителей социального дома "Обручевский". Каждое утро они теперь отправляются в ближайший центр госуслуг района Ломоносовский. Работа непыльная, два часа в день. Архив, сортировка документов, выдача посетителям масок и листовок. Несмотря на ментальные особенности, справляются все с задачами без проблем. Одна из них, 47-летняя Елена Сухова, раньше работала в своем социальном доме в трудовых мастерских. В роли специалиста центра госуслуг успешно занимается сортировкой документов и работой с реестрами. "В документах очень важен порядок, - говорит она. - Я стараюсь делать это хорошо, и думаю, что у меня получается". В интернате Елена больше не живет, она въехала в свою квартиру и сейчас занимается ее обустройством.

Чего не хватает москвичам с инвалидностью для занятий спортом

Ее коллега, 36-летний Александр Дунаев, устроился в центр госуслуг еще в марте. Готовит листовки и документы на ресепшен, подшивает документы, сортирует их по адресам. Как и Елена, скоро заселится в свою квартиру и собирает деньги на ее обустройство. "У меня средне-специальное образование, я дизайнер-оформитель. Уже представляю, как расставлю мебель, какие занавески повешу и поставлю цветы в квартире", - говорит он.

"Важно, что устроившись на работу, жители интернатов почувствовали свою значимость. Город не просто доверил им, например, мытье полов, как это принято в интернатах, а ответственную работу с документами. Люди это понимают и стараются выполнять все поручения, чувствуя при этом, что они нужны, - комментирует психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Инга Корягина. - Работая вместе со всеми, люди с инвалидностью не так остро чувствуют, что они особенные, у них пропадает ощущение, что они не такие, как все. Осознание полноценности и уважения общества - залог психического здоровья для каждого человека".

Повезло с трудоустройством в МФЦ и 28-летней Ксении Бяховой. До пандемии она работала в спорткомплексе уборщицей. Но из-за карантина ее сократили. Девушка долго не могла найти работу и попросила помощи у директора социального дома, который направил ее на собеседование в "Мои документы". "Здесь легко находить общий язык с людьми, никто не отталкивает, как бывает в обычной жизни, всегда готовы дать нужный совет", - рассказала Ксения.

Воспитанники интернатов уже трудятся в общепите, больницах и поликлиниках

По словам руководителя центра госуслуг района Ломоносовский Елены Трушиной, все новые сотрудники справляются с работой, нагрузка для них подбирается исходя из возможностей каждого: "От приема на работу до самого рабочего процесса подопечным помогают кураторы со стороны домов-интернатов и центров "Мои документы". Она верит, что после успешного прохождения адаптационного периода новички скоро смогут работать не два часа, а уже четыре часа в день.

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