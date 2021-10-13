В МИД РФ констатировали "некоторый прогресс" по итогам визита Нуланд

В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву были зафиксированы некоторые подвижки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не могу раскрыть все карты, все-таки это переговоры за закрытыми дверями​​​, - сказала она в эфире телеканала "Звезда". - Я, единственное, могу сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки.. не решение этих вопросов, не снятие проблемы в принципе, но есть некоторые элементы, подвижки".

По словам Захаровой, Нуланд была донесена позиция Москвы по ключевым вопросам и в США она увезла "достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для необходимости их скорейшего решения".