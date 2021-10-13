В Минэкономразвития объяснили суть эксперимента по онлайн-лечению

Врачи смогут ставить и корректировать диагнозы удаленно, а не только во время очного приема пациента. Это станет возможным в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий, рассказали "Российской газете" в Минэкономразвития. В ведомстве уточнили, что сам эксперимент продлится три года, порядок его проведения сейчас обсуждается.

В министерстве считают, что нововведение повысит скорость назначения лечения и оказание медицинской помощи пациентам, к тому же во время пандемии коронавируса людям не придется лишний раз посещать клинику.

Однако в рамках эксперимента диагностировать удаленно можно будет не каждое заболевание. Так, по-прежнему без очного визита будет запрещено официально подтверждать туберкулез, гепатит В и С, ВИЧ, злокачественные новообразования, а также некоторые другие заболевания, которые включены в перечень социально значимых или представляют опасность для окружающих. Исключение - это коронавирус. При постановке диагноза онлайн по результатам телемедицинской консультации врач будет обязан соблюдать стандарты и порядки оказания медицинской помощи, которые применяются к очным консультациям, ответственность на него будет возлагаться такая же, как и во время очного приема.

Инициатором проведения эксперимента стали частные медицинские организации, в числе которых - "Медси", "Доктор рядом", "Сберздоровье" и другие. По его итогам может быть принято решение о внесении изменений в законодательство, и тогда ставить диагнозы онлайн смогут врачи в любой клинике.