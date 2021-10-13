В Минэнерго назвали себестоимость добычи российской нефти

Полная себестоимость добычи нефти в России колеблется от 15 до 45 долларов за баррель, но она постепенно увеличивается. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, выступая на Российской энергетической неделе.

В обозримой перспективе нефть останется востребованным товаром, но для сохранения нашей страной ведущей роли на мировом рынке, требуются меры дополнительного стимулирования нефтедобычи. Мы можем поддерживать добычу на существующем уровне еще несколько лет, но для дальнейшего развития нужны новые стимулы, отметил Сорокин.

По его словам, сейчас есть три основных тренда развития отечественной нефтянки. Первый связан с ухудшением качества запасов и уменьшением количества новых запасов, которые ставятся на баланс. В России растет доля трудноизвлекаемой нефти, добыча которой требует больших затрат и инновационных технологий, а отечественная промышленность пока не может стопроцентно обеспечить нефтяную отрасль необходимым оборудованием. Здесь мы остаемся по-прежнему импортозависимыми, отметил Сорокин.

По его мнению, наибольшие перспективы нефтедобычи связаны с интенсификацией производства на старых месторождениях, созданием новых технологий и разработкой трудноизвлекаемых запасов. Среди новых наиболее многообещающих регионов нефтедобычи, замминистра выделил, Таймыр.

Второе направление развития - необходимость поддерживать старую и создавать новую инфраструктуру для транспортировки нефти, считает Сорокин. В нашей стране она развита хорошо, но это не отменяет новые проекты. Например, Северный морской путь, который позволит поставлять сжиженный природный газ (СПГ) и нефть из арктической зоны.

Третьим фактором, который уже в ближайшее время окажет влияние на нефтяную отрасль России, Сорокин назвал климатическую повестку. Нефтяным компаниям придется озаботиться снижением своего углеродного следа. Речь идет не только об улавливании и захоронении CO2, но и работа с земельным и лесным фондом, отметил замминистра. Он подчеркнул, что в этом вопросе государству очень важно действовать аккуратно и не возложить непосильную ношу на нефтегазовые компании.

Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2020 году составила 28%. В 2021 году ожидается увеличение из-за роста цен на углеводороды - до 35,6%.