Снижения доли нефтегазовых доходов российского бюджета можно ожидать уже к началу 2030-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина в ответ на запрос "Российской газеты".

"Снижение доли нефтегазовых доходов в долгосрочном периоде ожидается в результате снижения доли самого нефтегазового сектора в структуре ВВП (это происходит из-за постепенного роста истощенности разрабатываемых запасов природных ресурсов, а также увеличения в структуре добычи доли выработанных месторождений, на которых применяются различные льготные режимы налогообложения)", - отметили в министерстве.

Глобальный энергопереход создает значимые дополнительные риски и в средне- долгосрочной перспективе может привести к существенному падению цен на нефть. Ключевой фактор долгосрочной устойчивости в этом контексте - размер ликвидных резервных активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ), подчеркивают в Минфине.

В 2021 году рост цен на нефть в период восстановления спроса и сдерживания предложения позволил вернуться к накоплению в Фонде дополнительных нефтегазовых доходов. В результате сложившейся конъюнктуры появилась возможность инвестировать часть средств ФНБ в самоокупаемые инфраструктурные проекты. На такие инвестиции будет предусмотрен лимит - 2,5 трлн рублей (это крупная сумма - за всю историю существования суверенных фондов в России софинансирование инвестиций в самоокупаемые инфраструктурные проекты за их счет не превышало 1 трлн рублей)", - рассказали в Минфине.

В результате - с учетом софинансирования со стороны частного сектора - будет обеспечена значительная прибавка к росту инвестиций. Причем это безусловный лимит, то есть софинансирование инвестиций из ФНБ на эти проекты будет осуществляться вне зависимости от ценовой конъюнктуры. Это с одной стороны минимизирует риски реализации проектов, а с другой стороны предотвратит возвращение "нефтяной зависимости", говорят в министерстве.

"В то же время гарантировать благоприятную конъюнктуру невозможно. Все крупные западные страны и Китай серьезно подходят к климатической повестке и переход к траектории постепенного сокращения потребления углеводородов - особенно угля и нефти - лишь вопрос времени", - считают в ведомстве.

Экономика альтернативной энергетики уже во многом выигрывает конкуренцию у традиционной, а электротранспорт у транспорта с двигателем внутреннего сгорания, даже без учета явных и вмененных в налоговую систему субсидий, подчеркивают в Минфине. Так, за последние два-три года доля продаж электромобилей в общих продажах авто выросла с маржинальных 1-2% до 25-30% в Германии, 15-20% в других крупных странах Европы и выше 15% в Китае.

"На средне- долгосрочном горизонте конъюнктура нефтяного рынка может быть подавленной. А в случае реализации наиболее амбициозных сценариев по сокращению выбросов и потребления углеводородов вопрос об устойчивости федерального бюджета может встать уже к началу 30-х годов", - прогнозирует Минфин.

"Для снижения долгосрочных рисков, связанных с энергопереходом, минимальный размер ликвидных резервных активов предлагается довести до уровня 10% ВВП. Это обеспечит долгосрочную бюджетную и макроэкономическую стабильность. Таким образом, сегодняшняя благоприятная конъюнктура будет разумно использована: с одной стороны, будет поддержан инвестиционный импульс, с другой - усилена устойчивость экономики к долгосрочным рискам", - заявили в Минфине.

Глобальным энергетическим переходом называется постепенный переход от производства и потребления ископаемого топлива (нефть, газ, уголь) к возобновляемым источникам энергии и атомной энергетике, многие страны, в первую очередь, развитые, заявили о включении в этот процесс. До конца 2021 года российское правительство планирует разработать и утвердить план действий по адаптации к энергопереходу российской экономики. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что Россия готовится к переходу на новую энергетику, включая водородную. "Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. Развивать альтернативную энергетику. Строить соответствующую инфраструктуру", - заявлял он на совещании с вице-премьерами в сентябре.

В июне президент Владимир Путин отмечал, что энергопереход ожидается довольно длительным, а на это время наиболее оптимальным и экологичным из всех видов углеводородов является природный газ.