В Москве прошел финал Конкурса молодых международников стран СНГ им. Громыко

Приветствуя финалистов, Алексей Громыко, директор Института Европы РАН, рассказал, что этот конкурс "вырос" из российско-белорусского проекта, распространившись по всей территории СНГ, и в этом году собрал рекордное число заявок - более 500. Таким образом, за каждое место в финале боролись в среднем по десять человек. Говоря о роли конкурса, Алексей Громыко отметил, что общение молодых специалистов-международников не только очень ценно само по себе - от подобных проектов во многом зависит будущее наших стран, их благополучие и безопасность.

К слову, в этом году в регламент конкурса было внесено существенное изменение: повышен с 35 до 40 лет возрастной ценз в основной номинации. При этом было расширено число номинаций, претендовать на которые могли и юные участники. Один из основных организаторов конкурса, политолог Вячеслав Сутырин, отмечает, что в этом году многие работы стали носить весьма серьезный, технократический характер.

- Люди пишут работы на темы, которыми в своей карьере занимаются профессионально, иногда это достаточно специальные вопросы. Начиная, к примеру, от вопросов оценки нормативно-правовых актов, принимаемых в ЕАЭС, и заканчивая изучением международного опыта в формировании территориальных инновационных кластеров и того, как можно применить этот опыт в рамках Союзного государства. Статьи такого уровня будет интересно прочесть и экспертам, и чиновникам, и бизнесменам, которые заняты в этих сферах.

Однако организаторы не хотят, чтобы конкурс превратился исключительно в состязание молодых технократов. Они видят свое детище как площадку и для тех, кто, возможно, пока не имеет столь глубоких знаний, но зато может свежо взглянуть на мир с культурологической, философской, исторической точек зрения. В этом году традиционная для конкурса тема сохранения исторической памяти в одной из работ была раскрыта в неожиданном ракурсе. Автор, рассказывает Сутырин, предложил использовать в деле сохранения памяти о войне... компьютерные игры. Он исходил из того, что видеоигры превратились в один из ключевых элементов массовой культуры. Они могут быть влиятельным инструментом формирования образа общего прошлого. В статье разработан сценарий игры, посвященной событиям Великой Отечественной войны - причем с акцентом на роль всех республик.

Привлекла внимание работа, в которой говорится о том, что у молодежи стран СНГ уже сильно разнятся мировоззрение, культурные ценности. Объединяющих смыслов становится все меньше, и автор считает, что причина этого в недостатке межгосударственных образовательных проектов - "пространства смыслов", которое бы объединяло молодежь.

В жюри признаются: их радует, что в работах действительно много критики. Конкурсанты не боятся говорить о проблемах - о том, что где-то интеграция идет с трудом, а где-то происходит дезинтеграция. Пишут, например, что, если сейчас не будет создано общее цифровое пространство, общее законодательство в рамках Союзного государства, в рамках ЕАЭС, это приведет к тому, что цифровую сферу будут контролировать транснациональные корпорации.

Конкурс дает некий срез восприятия мира молодежью. Конечно, речь идет о сегменте активной, занятой в интеллектуальной сфере молодежи, молодых лидерах. Им свойственны реализм, критический взгляд, и все-таки в работах преобладает оптимизм. Авторы предлагают свои решения проблем, и у них есть настрой на то, что интеграция необходима.

Конкурсанты не боятся говорить о проблемах - о том, что где-то интеграция идет с трудом

- Один из выводов конкурса, который можно предложить и власти, и гражданскому обществу, - говорит Сутырин, - таков: интеграция не может ограничиваться сугубо прагматическими целями. Без общих смыслов и идеализма не строятся ни государства, ни какие-либо союзы. Идеалы необходимы. Что подталкивает людей участвовать в нашем конкурсе? У нас довольно высокие требования - необходимо подготовить полноценную научную статью, это большой труд. Но, видимо, все-таки существуют, живут наши незримые связи, которые притягивают другу к другу людей, родившихся уже намного позже распада СССР. Многие участники не застали даже первых лет после его распада, тем не менее эти люди говорят на общем языке, между ними есть взаимопонимание, тяга к совместной учебе и работе.

Досье "СОЮЗа"

Конкурс молодых международников имени А.А. Громыко проходит ежегодно с 2018 года. Его проводят Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, Институт Европы РАН, Академия управления при Президенте Республики Беларусь при поддержке МГИМО МИД России, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, Постоянного комитета Союзного государства и других партнеров. Конкурс стал одним из самых престижных интеллектуальных состязаний в своей области. Среди победителей этого года - представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана, Украины.