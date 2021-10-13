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13.10.2021 03:00
Рубрика: Экономика

В ноябре россияне будут отдыхать 4 дня подряд

Текст: Ольга Игнатова
Ноябрьские праздники в этом году удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье. Таким образом россияне отдохнут четыре дня подряд.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Кроме того, как обычно, накануне, 3 ноября, в среду, будет короткий рабочий день. "В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час", - напомнил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Фото: iStock
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Увеличится и отпуск у тех россиян, кто запланировал его на начало ноября. "Важно помнить, что работодатель не имеет права отказать работникам в этом. По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день", - отмечает юрист. И добавляет, что есть службы, которые работают в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные. Это аварийные службы, бригады "скорой помощи", полиция, врачи, пожарные, а также работники предприятий непрерывного производства.

"Отмечу, что те, у кого в трудовом договоре прописан фиксированный денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые они к деятельности не привлекались - не получат дополнительной компенсации. Все остальные могут получить от предприятия вознаграждение за работу в неурочное время. Порядок и условия выплат должны быть прописаны в служебном контракте", - уточнил юрист.

Экономика Работа Охрана труда Празднование Дня народного единства

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