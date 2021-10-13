В ПФР дали совет, когда начинать оформление пенсии

Начинать оформление пенсии следует не позднее чем за шесть месяцев до выхода на заслуженный отдых. Об этом рассказали в отделении ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

По словам специалистов, это позволит учесть все пенсионные права человека ко дню выхода на пенсию.

В первую очередь необходимо проверить свой индивидуальный лицевой счет (ИЛС), где хранится информация о пенсионных правах граждан. В случае отсутствия необходимых сведений, ИЛС можно дополнить, обратившись к ПФР с соответствующими документами. Кроме того, у Пенсионного фонда есть полномочия запрашивать необходимую информацию в организациях и архивах.

В ПФР напоминают, что в ИЛС среди прочего включаются и данные о периодах ухода за детьми или прохождении службы в армии по призыву. Они также засчитываются в стаж, дающий право на назначение пенсии.

В Пенсионном фонде отметили, что заблаговременная работа по оформлению пенсии упрощает ее назначение. Так, если человек заранее представил все документы, то он сможет обратиться за назначением пенсии, не выходя из дома (не ранее чем за месяц до наступления пенсионного возраста). Достаточно подать заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг. Для этого необходимо оформить согласие на назначение пенсии по данным ИЛС.