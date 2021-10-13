В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию

Общий порядок установления страховой пенсии по старости предполагает одновременное соблюдение нескольких условий - достижения общеустановленного пенсионного возраста, а также наличия необходимого стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов. Об этом рассказали в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Служба в армии по призыву относится к нестраховым периодам, которые засчитываются в страховой стаж. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

"В 2021 году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года", - отметили в Пенсионном фонде.

При этом количество пенсионных коэффициентов зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная зарплата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Так, в прошлом году для назначения пенсии необходимо было иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента. В 2021 году требования увеличились - не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

"Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно", - добавили в ПФР.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет "заработано". Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная.

Как меняются выплаты пенсионерам после увольнения

После увольнения с работы пенсионер имеет право на перерасчет пенсии. Об этом напомнили в отделении ПФР по Калининградской области.

"Перерасчет пенсии происходит через три месяца после увольнения. Например, гражданин уволился в августе текущего года. Следовательно, новый размер пенсии он получит в декабре с доплатой за три месяца", - пояснили в ПФР.

Перерасчет выплат производится автоматически на основании данных, поступивших от работодателя.

Когда повышаются пенсии в России

В течение года есть несколько дат, когда Пенсионный фонд производит перерасчеты выплат. Об этом напомнили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарской Республике. Так, 1 января индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров. В свою очередь, 1 апреля повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.

"Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работающих пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности", - отметили в ПФР.

При этом повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение так называемого северного стажа или увольнение с работы, не привязано к дате и назначается при наступлении соответствующих обстоятельств.

Как декретный отпуск и служба в армии влияют на пенсию

Социально значимые периоды жизни, во время которых человек был вынужден не работать, засчитываются в страховой стаж. Об этом напомнили в отделении ПФР по Калининградской области.

"Нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ним следовали периоды работы и (или) иной деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР", - пояснили в Пенсионном фонде.

К нестраховым периодам относятся:

- прохождение военной службы по призыву;

- получение пособия по обязательному пенсионному страхованию в период временной нетрудоспособности;

- уход одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет (не более шести лет в общей сложности);

- получение пособия по безработице;

- уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;

- проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудоустроиться в связи с отсутствием возможности (не более пяти лет).

За каждый полный календарный год такого периода при расчете размера пенсии устанавливается коэффициент 1,8. Дополнительно устанавливается коэффициент за периоды ухода за детьми (3,6 - в отношении периода ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет; 5,4 - в отношении периода ухода одного из родителей за третьим или четвертым ребенком до достижения им возраста полутора лет).

Как оформить пенсию через работодателя

Работодатель имеет право обращаться в Пенсионный фонд за установлением страховой пенсии застрахованным лицам, состоящим в трудовых отношениях с ним. Для этого необходимо письменное согласие работника, сообщили в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Уточняется, что заявление и документы граждан, необходимые для назначения пенсии, направляются кадровой службой организации в территориальные органы ПФР в электронном виде. Это позволяет как экономить время самих граждан, так и сокращает сроки назначения пенсий.

Как у соседей

Если трудовой стаж в другом государстве Пенсионные системы России и Украины схожи, о чем свидетельствуют измененный размер пособий в соседнем государстве, обновленные требования к стажу, тенденция повышения пенсионного возраста и ежегодная индексация выплат. По случайному совпадению последний этап реформы в обеих странах придется на 2028 год. Согласно статистическим данным за 2021 год, средний размер пенсии в Украине составляет 9623 рубля, что ниже показателей в России (15 744 рубля) на 6121 рубль.

В Казахстане активно действует адресная социальная помощь, рассчитанная на граждан с критически низким доходом. Размер среднестатистической пенсии в Казахстане составил 17 154 рубля, что выше показателей в России на 1410 рублей.

В 2021 году вступило в силу новое Соглашение по вопросам выплаты пенсий гражданам государств, которые входят в Евразийский экономический союз.

Исходя из положений соглашения, теперь можно оформить пенсию в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении, заработанную в любом другом государстве ЕАЭС. В случае если пенсионер имеет стаж в двух или более государствах, каждая страна будет платить свою долю выплат.

Амина Ямалиева