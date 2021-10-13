В России начались съемки психологического детектива "Переговорщик"

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о начале съемок оригинального сериала "Переговорщик" режиссера Нурбека Эгена с Кириллом Пироговым, Владимиром Мишуковым и Лянкой Грыу в главных ролях. Автор сценария - Олег Маловичко. "Это психологический детектив о профессионале, который может спасти любого, но оказывается бессилен, когда дело касается его собственной жизни и близких", - говорится в релизе. Продюсерская компания "Среда", которая сделала с Нурбеком Эгеном сериал "Алиби" (он с начала следующей недели выходит на Первом канале) имеет самое прямое отношение и к этому проекту.

Главный герой сериала - Александр Максимов (Кирилл Пирогов) - блестящий психолог и лучший в России переговорщик. У него за спиной огромный опыт и большое количество спасенных людей: он работал во время терактов, убеждал отпустить заложников, отговаривал преступников и жертв не совершать роковой поступок. За годы в профессии Максимов выработал собственный метод ведения переговоров.

Но даже идеальный, казалось бы, сотрудник совершает ошибки. В прошлом Максимов, ведя переговоры с террористами, захватившими школу, терпит поражение - погибает его дочь. Не в силах смотреть в глаза жене и сыну, Александр уходит из семьи. Спустя годы герой вновь сталкивается с виновником той трагедии - оказывается, во время взрыва в той школе злоумышленник не погиб и теперь бросает Максимову новый вызов.

Создатели "Переговорщика" предложат зрителю погрузиться в мир профессии, о которой известно мало достоверных фактов. История создавалась при участии консультантов и профессиональных переговорщиков. Однако напомним, что недавно на Start вышел сериал "Медиатор" с Андреем Бурковским в главной роли, который также демонстрировал зрителям тонкости профессии переговорщика.

В новом сериале снимались также Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Петр Натаров, Иван Шибанов, Максим Белбородов и другие. Автор идеи - Юлия Идлис. Генеральные продюсеры - Игорь Мишин, Александр Цекало и Иван Самохвалов.

Семь 50-минутных эпизодов сериала "Переговорщик" будут эксклюзивно доступны подписчикам онлайн-кинотеатра Kion в 2022 году.

Прямая речь

Игорь Мишин, генеральный директор Kion:

- На примере сериала "Хрустальный" мы увидели, насколько аудитории отзывается история сложных героев, переживших тяжелый опыт в прошлом. "Переговорщик" - история о персонаже, умеющем "читать" людей, который должен будет посмотреть своему страху в лицо. Сегодня, как никогда раньше, актуальны подобные истории, причем именно в формате большой драматической истории с часовыми эпизодами.

Олег Маловичко, автор сценария:

- Идея этой истории принадлежит Игорю Мишину - он мне ее впервые озвучил. Мне показалось интересным показать человека, который с легкостью способен прощупывать людей, манипулировать ими. Но это умение, которое кажется преимуществом, оборачивается для него наоборот социальным отчуждением. Для меня особенность нашего проекта в прекрасном касте, который удалось собрать режиссеру Нурбеку Эгену и его команде.