В России обеспечат интернетом самые удаленные уголки страны

Новости

Посол: Италия заинтересована в ускорении признания "Спутника V" в ЕС 19:02
Росстат: Бензин в рознице за неделю подорожал на 6 копеек 19:00
Путин оценил шансы Муратова стать иноагентом 18:58
Acer представила новые модели ноутбуков 18:57
СК возбудил дело против украинских военных за обстрел школы в Донбассе 18:51
Гинцбург: "Спутник Лайт" продлевает защиту от COVID-19 на полгода 18:31
МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет на ядерное оружие контрпродуктивны 18:30
В Москве мужчина, угрожавший полицейскому оружием, арестован на два месяца 18:25
На ЦКАД продолжается рост среднесуточной интенсивности трафика 18:14
Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимума за два года 18:09
В каких школах Москвы начинается экспресс-тестирование учеников на COVID-19 17:59
В Минэнерго сообщили о ежегодном росте потребление электроэнергии в РФ 17:54
Хуснуллин поручил ускорить строительство ряда объектов по госзаказу 17:50
Пожар произошел в новостройке на юго-западе Москвы 17:48
Россия вошла в тройку стран-лидеров по майнингу биткоина 17:47
Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления 17:30
Задержан инспектор ГИБДД, пообещавший за 35 млн закрыть уголовное дело 17:25
Путин заявил, что оппозиция в России жива 17:23
Toyota подняла цены на дефицитный Land Cruiser 300 17:15
В Москве возле школы задержан подросток со страйкбольным ружьем 17:04
РФПИ: "Спутник V" останется основной вакциной против COVID-19 16:56
МВД предлагает прописывать сирот по адресам местных администраций 16:56
Создатели "Спутника V" надеются получить одобрение в Европе до конца года 16:54
Путин начал с комплимента ответ на вопрос о поставках газа 16:42
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 17:55
Рубрика: Экономика

В России обеспечат интернетом самые удаленные уголки страны

Текст: Олег Капранов
В Москве состоялось подписание меморандума о создании в России Центра четвертой промышленной революции. Со стороны Правительства РФ, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, меморандум подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, со стороны Всемирного экономического форума - президент ВЭФ Берге Бренде. Центр будет создан на базе АНО "Цифровая экономика". Он объединит в одном пространстве лидеров мировой IT-индустрии, промышленности, науки и бизнеса, а также ведущие российские компании и государственные органы для изучения и внедрения новейших IT-разработок в России.

По словам вице-премьера Дмитрий Чернышенко, формирование цифровой экономики - один из ключевых приоритетов развития России, конкурентоспособности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу, по сути, на десятилетия вперед.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Mail.ru Group переименовали в VK

"Россия обладает огромным цифровым потенциалом, крупнейшие технологические компании России разрабатывают передовые новые программные решения благодаря обширному опыту наших IT-специалистов. Наша цель - сделать российскую экономику сильной и конкурентоспособной на мировом рынке, то есть выработать набор условий, необходимых и достаточных для того, чтобы процессы цифровой трансформации пошли ускоренным путем", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Важнейшим аспектом для развития экономики является реализация 42 стратегических инициатив, утвержденных правительством. Важную роль для цифровой экономики и обеспечения граждан доступом к цифровым услугам будет играть инициатива "Доступ в интернет". По словам Чернышенко, в рамках реализации инициативы, все социальные значимые объекты будут подключены к широкополосному интернету. При этом значительная часть территории страны - это удаленные районы и сельская местность. Там доступ к интернету будет осуществляться при помощи спутников. При реализации инициативы планируется использовать телекоммуникационное оборудование российского производства.

"Для реализация этого проекта будет использована комбинация из трех групп спутников, работающих на орбитах разных типов, которые в сочетании будут обеспечивать труднодоступные районы там, где это экономически оправдано, широкополосным доступом в Интернет", - заявил Чернышенко.

По его словам, важнейшим социальным эффектом от реализации инициативы станет новое качество жизни людей независимо от места их проживания: возможность получать государственные и коммерческие услуги дистанционно - совершать онлайн покупки, сделки; пользоваться передовыми цифровыми сервисами для работы и обучения.

Экономика Отрасли Связь Правительство Вице-премьеры Правительство Председатель Правительства Международные организации Всемирный экономический форум (ВЭФ)

Главное сегодня

Путин: Вопрос продления транзита газа через Украину "чисто экономический"
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
В Москве возле школы задержан подросток со страйкбольным ружьем
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег