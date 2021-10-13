В России обеспечат интернетом самые удаленные уголки страны

В Москве состоялось подписание меморандума о создании в России Центра четвертой промышленной революции. Со стороны Правительства РФ, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, меморандум подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, со стороны Всемирного экономического форума - президент ВЭФ Берге Бренде. Центр будет создан на базе АНО "Цифровая экономика". Он объединит в одном пространстве лидеров мировой IT-индустрии, промышленности, науки и бизнеса, а также ведущие российские компании и государственные органы для изучения и внедрения новейших IT-разработок в России.

По словам вице-премьера Дмитрий Чернышенко, формирование цифровой экономики - один из ключевых приоритетов развития России, конкурентоспособности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу, по сути, на десятилетия вперед.

"Россия обладает огромным цифровым потенциалом, крупнейшие технологические компании России разрабатывают передовые новые программные решения благодаря обширному опыту наших IT-специалистов. Наша цель - сделать российскую экономику сильной и конкурентоспособной на мировом рынке, то есть выработать набор условий, необходимых и достаточных для того, чтобы процессы цифровой трансформации пошли ускоренным путем", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Важнейшим аспектом для развития экономики является реализация 42 стратегических инициатив, утвержденных правительством. Важную роль для цифровой экономики и обеспечения граждан доступом к цифровым услугам будет играть инициатива "Доступ в интернет". По словам Чернышенко, в рамках реализации инициативы, все социальные значимые объекты будут подключены к широкополосному интернету. При этом значительная часть территории страны - это удаленные районы и сельская местность. Там доступ к интернету будет осуществляться при помощи спутников. При реализации инициативы планируется использовать телекоммуникационное оборудование российского производства.

"Для реализация этого проекта будет использована комбинация из трех групп спутников, работающих на орбитах разных типов, которые в сочетании будут обеспечивать труднодоступные районы там, где это экономически оправдано, широкополосным доступом в Интернет", - заявил Чернышенко.

По его словам, важнейшим социальным эффектом от реализации инициативы станет новое качество жизни людей независимо от места их проживания: возможность получать государственные и коммерческие услуги дистанционно - совершать онлайн покупки, сделки; пользоваться передовыми цифровыми сервисами для работы и обучения.