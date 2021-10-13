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13.10.2021 05:35
Рубрика: В мире

В Сингапуре невакцинированным запретили ходить в кафе и торговые центры

Фото: AFP/Roslan Rahman Фото: AFP/Roslan Rahman
Фото: AFP/Roslan Rahman

В среду в Сингапуре вступили в силу новые ограничения для невакцинированных от коронавируса граждан. По данным властей, ужесточение мер направлено "на защиту лиц, не сделавших прививки, а также на снижение нагрузки на систему здравоохранения".

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Согласно распоряжению правительства, с 13 октября посещать торговые центры, туристические объекты, парки развлечений могут только те, кто прошли полный курс вакцинации. Кроме того, невакцинированные граждане могут покупать еду только навынос в местах общественного питания (ранее им разрешалось посещать расположенные на улицах фудкорты), пишет ТАСС.

С 10 августа, когда в Сингапуре было вакцинировано 80% жителей, власти начали так называемый подготовительный этап жизни с COVID-19, когда коронавирус из пандемии перейдет в разряд эндемии. Были сняты многие социально-экономические ограничения. После этого прирост инфицированных увеличился с 20-30 человек до 3 тысяч в сутки.

Однако в правительстве подчеркивают, что не намерены возвращать локдаун, вместо этого будут ограничиваться точечными мерами.

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур Пандемия коронавируса COVID-19

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