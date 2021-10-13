ВЦИОМ: Свыше 40% россиян решили участвовать в переписи через Госуслуги

О своем желании участвовать во Всероссийской переписи населения сообщили 85 процентов россиян. При этом 41 процент респондентов отметили, что хотят заполнить переписной лист дистанционно на портале Госуслуг. Таковы данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании учтено мнение 1600 человек.

По данным ВЦИОМ, среди тех, кто собирается участвовать в переписи онлайн, подавляющее большинство - это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет - 74 процента. Еще 43 процента опрошенных намерены дождаться переписчика дома, 9 процентов перепишутся лично на стационарном участке, а 6 процентов пока не определились с выбором формата участия в переписи.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Также принять участие в переписи можно на переписных пунктах, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".