Верховный Суд отменил реальный срок контрабандисту, которого подтолкнула нужда

Такая позиция высокого суда требует самого пристального внимания, в первую очередь со стороны региональных судей. Ведь для них решение Верховного суда практически является указанием, как разбирать аналогичные дела. Но сначала - суть спора.

Коллегия по уголовным делам изучила жалобу на обвинительный приговор жителю Ростовской области. Этот человек был осужден за то, что на своей лодке контрабандой перевез из Украины в Россию сигареты.

Поездка оказалась неудачной - лодочника поймали. И местный суд приговорил его к трем годам колонии за контрабанду. Но у гражданина оказался грамотный и настырный адвокат. Он, не согласившись со слишком суровым, на его взгляд, приговором, смог дойти до Верховного суда. Защитник просил заменить реальный срок в колонии на условный.

Главный аргумент защиты звучал следующим образом: не надо отсылать человека в колонию, так как у него сложное материальное положение.

В своей жалобе на приговор адвокат написал про жизненную ситуацию своего подзащитного. У него на иждивении больные дети и престарелые родители. В довершение к этому его жена не работает. В недалеком прошлом сам осужденный трудился грузчиком и получал 8 тысяч рублей. Но потом он потерял даже такую работу и не смог найти новую.

О тяжелой ситуации безработный пожаловался своему знакомому. Тот предложил доходный выход. Как потом напишут в протоколе правоохранители, оставшемуся без всяких средств отцу семейства было предложено "за вознаграждение перевезти на лодке сигареты из Украины".

Безусловно, вчерашний грузчик понимал, что это незаконно и наказуемо. Но, взвесив все "за" и "против", решил попробовать. Тем более что соблазнитель-работодатель объяснил: риск действительно есть, но небольшой. В самом плохом варианте - если поймают - грозит не очень серьезный штраф.

Однако реальность оказалась куда как суровее. Непрофессионального контрабандиста поймали легко и с первого раза. Но ни о каком штрафе речи не шло. Пойманному сразу предъявили обвинение по уголовной статье о контрабанде.

И даже несмотря на то, что задержанный, точнее, уже обвиняемый, с самого начала следствия, а потом и на суде полностью раскаялся, признал вину, он все равно получил реальный срок лишения свободы.

С таким решением первой инстанции согласились все вышестоящие местные суды.

Тогда их решение защита обжаловала уже в Верховном суде. Там судебная коллегия по уголовным делам дело затребовала, изучила и с решением региональных коллег не согласилась. Высокая судебная инстанция не спорила - преступление человек совершил. Но почему никто не обратил внимание на обстоятельства, которые подтолкнули человека преступить закон?

Верховный суд РФ отменил принятые в области решения по этому делу и заменил человеку реальный срок лишения свободы на условный.

Вот что было сказано в решении судебной коллегии: "Осужденный совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением... а также с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным".