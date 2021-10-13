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13.10.2021 18:29
Рубрика: Общество

Верховный суд подтвердил запрет гражданам держать дома лис

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России оставил в силе нормы, запрещающие гражданам держать дома лис. Даже специально выведенные для общения и жизни с людьми лисы юридически не являются домашними животными, и в этом проблема тех, кто хочет завести себе рыжих питомцев.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В суд обратился гражданин, рассказавший, что он является потенциальным покупателем домашней новосибирской лисы, относящейся к виду "обыкновенная лисица", однако не может этого сделать, поскольку в силу действующих норм, он приобретет животное, запрещенное к содержанию.

Напомним, в 2018 году был принят закон об ответственном обращении с животными. Помимо прочего, он наделил правительство страны полномочиями утверждать список животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень был составлен и принят, в него вошли в том числе лисы.

Истец полагает, что правила толкуются излишне широко. По его мнению, закон предполагает, что в перечень должен включать только животных, потенциально представляющих опасность для людей, и никаких других. Правительство Российской Федерации, по его словам, в ряде случаев учло это и в перечень не попали животные, которые не представляют для людей опасность.

Между тем, в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук вывели домашних лис, которые находятся на содержании владельцев-физических лиц, содержатся в жилых помещениях и в целом полностью используются как традиционные домашние животные (например, как собаки или кошки), не опасны для человека, рассказывает истец. Но поскольку одомашненные новосибирские лисы запрещены к содержанию, они будут подлежать конфискации компетентными органами у владельцев этих животных (мера применяется к лисам, приобретенным после января 2020 года). Ручные новосибирские лисы, генетически и биологически не приспособленные к жизни в дикой природе, при возврате их в дикую природу могут погибнуть от столкновений с хищниками или от невозможности правильно добывать пищу, утверждает заявитель.

Фото: iStock
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В свою очередь, Верховный суд указал, что к подготовке перечня были привлечены представители экспертного сообщества и общественных объединений, таких как Государственное автономное учреждение "Московский зоопарк", Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова". Проект постановления размещен в период с 22 февраля 2019 года по 8 марта 2019-го на едином портале раскрытия информации о подготовке проектов для проведения общественного обсуждения. Заключений независимых экспертов на проект постановления не поступало. Суд не может внести изменения в перечень, разработанный специалистами. Поэтому жалоба гражданина отклонена. По словам экспертов, защитить репутацию домашних лисиц и дать им шанс на жизнь в наших домах можно только внесением соответствующих поправок в перечень. А для этого надо обращаться к научному сообществу и, если удастся найти там поддержку, добиваться исправлений в списке.

Общество Природа Гражданское законодательство Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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