Видео: Почему нужно идти на выставку Премии Кандинского

В Московском музее современного искусства на Петровке открылась выставка номинантов Премии Кандинского. На ней можно узнать обо всех тенденциях в российском современном искусстве - чем живы и чем дышат современные художники. Здесь и известные авторы - Виктор Алимпиев, Полина Канис, дуэт МишМаш, Павел Отдельнов, арт-группа "Провмыза" и новые имена - Алиса Горшенина, Иван Горшков, Катя Муромцева, Ульяна Подкорытова и другие.

Современные художники творят свой новый миф - как они представляют наше бытие сегодня, таким оно и останется в памяти историков искусства.

Несмотря на разный возраст участников, их приверженность различным стилям и форматам, техникам и технологиям, выставка обнаруживает сходство интересов номинантов Премии. Все они переосмысливают социальные и техногенные катастрофы, пандемию, межнациональные конфликты, религиозные и идеологические войны, природные катаклизмы. Так зарождается и процветает новый реализм.

Справка "РГ"

Победителей Премии Кандинского назовут 17 ноября 2021 года. Премия существует с 2007 года и наряду с британской Премией Тернера и французской Премией Марселя Дюшана, считается одной из наиболее важных национальных наград в области современного искусства. На суд жюри в этом году были представлены более 700 заявок из десятков городов со всех регионов России. По итогам голосования экспертного совета в лонг-лист вошли 34 произведения: 16 "проектов года", 11 "молодых художников" и 7 книг, среди которых две неизданных рукописи.

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