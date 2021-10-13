Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы восьмого созыва

В день первого заседания Госдумы восьмого созыва президент лично, на встрече в Кремле, поздравил депутатов с началом работы. Глава государства предложил индексировать маткапитал с 2022 года по фактической инфляции и поручил правительству представить новые меры поддержки граждан в течение месяца. Владимир Путин обозначил три приоритета бюджета - социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение, а главным врагом общества назвал низкие доходы граждан.

"По итогам конкурентных открытых выборов вы одержали победу", - обратился к депутатам президент. Состав парламента значительно обновился: из 450 депутатов почти половина будут впервые работать в Госдуме, и такой вектор на обновление задала "Единая Россия", сказал он. Политическая система развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, дает возможность деятельным, целеустремленным гражданам стать политиками федерального уровня, констатировал Путин. При этом он отметил важность преемственности.

Президент уверен, что всех депутатов объединяет стремление работать в интересах России, ради ее успешного развития и укрепления традиционных ценностей, обозначенных в обновленной Конституции, для повышения благополучия и качества жизни людей. "Именно благодаря их воле и доверию вы получили свои депутатские мандаты", - напомнил он. В поддержке народа - залог силы и авторитета Госдумы, ее ответственности за страну, за каждое свое решение, подчеркнул Путин. "За каждым депутатом каждой фракции - надежды конкретных людей, избирателей. Их голос, наказы, предложения, даже если они представляют меньшинство, должны быть услышаны", - подчеркнул он.

Президент считает важным, чтобы законодательные инициативы были тесно увязаны с национальными целями развития, - тогда и результат будет гораздо выше. Разногласий не избежать, и это нормально, считает он. В парламенте должны звучать разные мнения, и в дискуссиях - открываться дорога сбалансированным решениям. Для принятия качественных, востребованных и работающих законов огромное значение имеет межфракционный диалог, широкое обсуждение ключевых вопросов с участием регионов, структур гражданского общества, постоянное рабочее взаимодействие с правительством, подчеркнул Путин.

Главный враг - это низкие доходы миллионов граждан, заявил президент. В ближайшие годы нужно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми с момента, когда будущая мама ждет появления малыша и до окончания ребенком школы, напомнил он. Такая система уже формируется - постепенно, при этом каждый шаг обеспечен безусловным финансированием. Так нужно действовать и по другим вопросам, считает Путин.

Политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества

Базовая задача, сказал он, - это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров для малого и среднего бизнеса. Особого внимания требуют острые проблемы в здравоохранении, образовании, жилищной политике, экологии, и их решение во многом зависит от эффективности работы Госдумы.

В числе первых законопроектов, которые предстоит рассмотреть, - федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В них как минимум три ключевых приоритета - социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Крупнейшая бюджетная статья - социальная политика, прежде всего - поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 трлн рублей, на развитие экономики и поддержку регионов - 15,1 трлн, на здравоохранение - 10,9 трлн, перечислил Путин. То есть в этих законопроектах каждый второй рубль расходов направляется на соцполитику и здравоохранение.

Экономика в целом восстановилась до докризисного уровня, но проблем еще достаточно, среди них - инфляция, которая в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8 процента, продолжил президент. Более высокая инфляция сильно бьет по наименее обеспеченным группам граждан. Соцвыплаты из федерального бюджета в 2022 году должны быть проиндексированы по фактической инфляции, подчеркнул Путин, вызвав овации предложением перейти на такую же индексацию и материнского капитала. "Такое решение будет правильным и справедливым", - считает он.

Президент также поручил правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам соцподдержки граждан. "В условиях повышенной инфляции это востребовано", - пояснил он и предложил рассмотреть предложения на совещании в ближайшее время. Инициативы программы "Единой России", сформированной на основе пожеланий граждан из всех регионов, должны быть полностью отражены в законопроекте о бюджете, поставил задачу Путин. А фракции нужно взять под контроль реализацию этих проектов - "чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки".

Президент особо подчеркнул важность слаженной совместной работы всех фракций. Он высоко оценил то, что "Единая Россия", которая могла бы претендовать на руководство большинством комитетов, продолжила традиции предыдущего созыва и при утверждении руководства комитетами предоставила возможность другим фракциям возглавить почти половину. "Таким образом было учтено мнение избирателей, проголосовавших за эти партии", - заметил Путин. Также он призвал парламентариев постоянно поддерживать обратную связь с избирателями, знать их проблемы и обязательно приходить на помощь. "Для людей вы, прежде всего, народные избранники. Не забывайте об этом", - сказал президент. И еще попросил анализировать, как реализуются на местах общенациональные планы развития, и оперативно включаться, если нужна поддержка.

Не мог Путин не затронуть и борьбу с коронавирусом. Спасти людей от заражения и тяжелого течения болезни способна вакцинация, подчеркнул он и призвал наращивать ее темпы. Парламентариев президент попросил вести просветительскую работу: "Без всяких административных окликов нужно терпеливо и настойчиво работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни".

Президент поблагодарил граждан за активность, за доверие власти, депутатам. Это доверие связано с надеждой на то, что все уровни власти будут делать все, чтобы решать задачи, которые стоят перед страной, чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне, заключил он.

"Для нас начало работы многое значит, причем без раскачки", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В среду уже начнут проводиться заседания комитетов, состоится заседание Совета Госдумы, и в четверг палата приступит к законотворческой работе. Это то, для чего депутаты избирались, - чтобы решать через закон волнующие граждан вопросы. "И надеемся, поддержка президента нам даст возможность эффективно это сделать", - сказал он. Володин отметил важность развития без популизма и демагогии. "Мы дважды потеряли страну. Третьего раза просто может не быть, чтобы ее потом собрать", - предостерег он и призвал сделать все, чтобы парламент укреплял суверенитет и решал вопросы, которые ставит президент.