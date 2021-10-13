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13.10.2021 05:29
Рубрика: Власть

Владимир Путин встретился с депутатами обновленной Госдумы

Текст: Айсель Герейханова, Владимир Кузьмин, Кира Латухина, Галина Мисливская
Российская газета - Неделя № 234(8585)
Владимир Путин встретился в Кремле с избранными депутатами Госдумы восьмого созыва и призвал их приступать к активному законотворчеству.
Владимир Путин - народным избранникам: Можно уверенно приступать к насыщенной законодательной повестке. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Владимир Путин - народным избранникам: Можно уверенно приступать к насыщенной законодательной повестке. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Владимир Путин - народным избранникам: Можно уверенно приступать к насыщенной законодательной повестке. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент попросил парламентариев слушать своих избирателей, увязывать законопроекты с национальными целями развития, работать в диалоге с правительством и регионами, а особое внимание обращать на решение социальных проблем.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
Володин: Госдума восьмого созыва на год "старше" предыдущей

По итогам открытых выборов в России избран восьмой по счету созыв Государственной Думы. Владимир Путин обратил внимание на то, что состав парламента значительно обновился: из 450 депутатов 218 - почти половина - будут впервые работать в нем. "Вектор на обновление задала партия "Единая Россия". В ее фракции, которая сохранила конституционное большинство - 48,5 процента, тоже почти половина, - это именно новые депутаты", - сказал президент.

КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР подтвердили высокий парламентский статус. А вот партия "Новые люди" свою фракцию на Охотном Ряду сформировала впервые. "Все это доказывает: политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, дает возможность деятельным, целеустремленным гражданам стать политиками федерального уровня", - констатировал Путин.

Во вторник, 12 октября, Госдума восьмого созыва собралась на первое заседание и оперативно решила практически все организационные вопросы - зарегистрированы фракции, закреплены в регламенте Думы комитеты и комиссии, определен их состав, председатели, избраны руководители палаты. Спикером Госдумы вновь избран Вячеслав Володин. Депутаты поддержали предложение главы государства, который ранее рекомендовал на эту должность именно Вячеслава Володина.

- Теперь можно уверенно приступать к насыщенной законодательной повестке, - нацелил депутатов президент.

Президент поручил разработать новые меры поддержки граждан в условиях повышенной инфляции

"Вы представляете все регионы, различные профессиональные, социальные сообщества. У каждой фракции своя партийная предвыборная программа. Но уверен: всех вас объединяет стремление работать в интересах России", - подчеркнул он. Работать ради ее успешного развития и укрепления традиционных ценностей, обозначенных в обновленной Конституции, и ради повышения благополучия и качества жизни людей, добавил он. "Именно благодаря их воле и доверию вы получили свои депутатские мандаты. В этой поддержке нашего многонационального народа - единственного источника власти в нашей стране - залог силы и авторитета Госдумы, ее ответственности за страну, за каждое свое решение", - напомнил избранникам Путин.

Президент рассчитывает, что парламентарии будут подтверждать высокий кредит доверия ежедневной напряженной результативной работой. Он отметил, что за каждым народным избранником стоят чаяния граждан и их надо учитывать в будущих законопроектах.

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- Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с нашими национальными целями развития, чтобы мы все действовали вместе ради общего блага, - заявил президент.

"Вы сами видите, что результат гораздо выше, когда мы объединяем административные, финансовые, общие ресурсы, причем от муниципалитетов и регионов до федерального уровня", - добавил Путин. И хотя разногласий в подходах и взглядах не избежать, парламент - "именно та площадка, где должны звучать разные мнения, и в дискуссиях, спорах должна открываться дорога к сбалансированным решениям".

Главной проблемой страны остаются низкие доходы граждан. Президент напомнил, что базовая задача - это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса.

Отдельно Путин остановился на развитии социальной сферы. "В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет малыша, и вплоть до окончания ребенком школы", - призвал он парламентариев. Путин отметил, что эта программа поддержки уже формируется поэтапно и каждый ее шаг обеспечивается безусловным финансированием. "Вот так прошу действовать и дальше и по другим вопросам", - поручил президент избранным депутатам.

Социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, в 2022 году должны быть проиндексированы по фактической инфляции, также заявил президент. "Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей", - подчеркнул он.

Отдельно глава государства сделал акцент на материнском капитале. Выплата по закону индексируется по прогнозной инфляции. Владимир Путин предложил со следующего года перейти на ее индексацию по фактической инфляции за предыдущий год. "Считаю, что такое решение будет правильным и справедливым", - сказал президент.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Видеотрансляция: Встреча Владимира Путина с депутатами Госдумы нового созыва

Кроме того, правительству поручено в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки граждан. "В условиях повышенной инфляции это востребовано", - считает Путин. По его словам, в этом году инфляция превысит прогнозный уровень в 5,8 процента. Это нужно понимать, знать и соответствующим образом реагировать, указал глава государства депутатам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума начнет работать "без раскачки". "Тот путь, который проделала наша политическая система, становясь более открытой и конкурентной, показывает, что многое возможно, если мы будем поступательно развиваться", - сказал спикер. Он также подчеркнул, что важно не скатываться в популизм и демагогию. "Мы дважды потеряли страну. Третьего раза просто может не быть, чтобы ее потом собрать", - заметил Володин.

Кстати

Госдума избрала председателей 32 комитетов

Депутаты Госдумы на первом пленарном заседании избрали председателей 32 комитетов, которые будут работать в новом созыве палаты. Был принят соответствующий проект постановления. Депутаты фракции "Единая Россия" возглавят 17 комитетов, депутаты от КПРФ станут председателями в пяти комитетах, представители фракций ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" получат в свое ведение по четыре комитета, а депутаты фракции "Новые люди" возглавят два комитета.

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"Единая Россия", у которой более двух третей мандатов, могла бы претендовать на руководство большинством комитетов. "Однако фракция продолжила традиции предыдущего созыва и при утверждении руководства комитетами предоставила возможность другим фракциям возглавить почти половину комитетов", - обратил внимание Путин на встрече с депутатами в Кремле. Таким образом, по его словам, было учтено мнение избирателей, проголосовавших за эти партии, а сами они получили дополнительные возможности для эффективной, ответственной работы.

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