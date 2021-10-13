Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя"

Энергетика в полной мере ощутила на себе кризис, вызванный пандемией, когда в мире резко сократился спрос на энергоресурсы, констатировал президент. По итогам прошлого года глобальное потребление первичной энергии снизилось на 4,7 процента, и это стало самым серьезным шоком для отрасли за 70 лет. "В нефтяном сегменте и вовсе сложилась абсолютно уникальная ситуация", - оценил Путин. Никто и представить не мог ситуации, как весной прошлого года, когда цена на нефть впервые за историю стала отрицательной. Ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка сыграли договоренности в формате "ОПЕК плюс". "Исходим из того, что соглашение будет действовать до конца следующего, 2022 года", - объявил он.
"В отличие от нефти, ситуация на газовом рынке, прежде всего европейском, пока не выглядит сбалансированной и предсказуемой", - продолжил президент. И главная причина, что не все зависит от производителей: не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа, считает он. Путин напомнил прописные истины, о которых "в последнее время разные ответственные лица предпочитают забывать или замалчивать ... подменяя анализ ситуации пустыми политическими лозунгами". За последние 10 лет доля возобновляемых источников в европейском энергобалансе резко выросла, но случаются провалы генерации и резерва не хватает - как в этом году, когда из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии. Цены подскочили, и это стало спусковым крючком роста газовых котировок на спотовом рынке. Летом запасы газа восполняются, но в этом году многие страны не стали этого делать.
"Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот", - пояснил президент. И не нужно перекладывать "с больной головы на здоровую", как пытаются делать некоторые партнеры, считает он: "Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, - просто удивительно, как будто не видят цифр... не видят реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки". Системные изъяны европейской энергетики привели к масштабному кризису рынка. А пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было. В России такие проблемы невозможно представить. Цены на электроэнергию на самом низком уровне в Европе - около 20 евро за мегаватт-час, в ФРГ и Франции - 300, в Великобритании - 320, сравнил Путин. А рост тарифов ограничен и четко регулируется, в отличие от европейских стран.
Те, кто заявляет, что высокие котировки дают производителям сырья сверхприбыли, не учитывают перспективы: резкий рост цен на энергоресурсы вынуждает сокращать потребление энергии, снижать объемы производства, пояснил президент. Так что высокая ценовая конъюнктура способна обернуться негативными последствиями для всех. Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость, подчеркнул Путин. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства, в том числе и в Европе, обеспечивает бесперебоные поставки газа. И есть все предпосылки, что по итогам года получится выйти на рекордные объемы поставок на глобальный рынок.
Президент также напомнил про крупные проекты - "Турецкий поток", "Балканский поток", "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые должны на годы вперед обеспечить предсказуемость поставок в необходимых европейцам объемах. Путин призвал договориться о глобальных механизмах балансировки энергорынка, запустить диалог производителей и потребителей энергоресурсов, свободный от политических предрассудков и навязанных клише. Один из главных факторов, который определяет развитие мировой энергетики, - это изменение климата. "За ближайшие десятилетия мы рассчитываем обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов даже ниже, чем в Евросоюзе", - объявил он, добавив, что Россия будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики не позднее 2060 года.
"Климатическая повестка не должна становиться орудием для продвижения экономических и политических интересов отдельных стран", - сказал президент, призвав создать единые для всех понятные, справедливые и прозрачные правила климатического регулирования. "Важно следовать принципам технологической нейтральности, то есть объективно учитывать углеродный след разных видов генерации", - подчеркнул он. Россия может предложить уникальные климатические проекты, но здесь не должно быть места санкциям или другим политически мотивированным ограничениям, считает Путин. Москва готова к прямому диалогу с партнерами в Европе, с Еврокомиссией для поиска общих решений по стабилизации энергетических рынков и борьбе с изменением климата.
Глава государства напомнил о решении суда в Нидерландах, который обязал одну нефтегазовую компанию снизить вредные выбросы на 45 процентов. "Если люди совершенно профессионально неподготовленные будут принимать такие решения, то всплески на мировых рынках неизбежны", - оценил он, напомнив, как в средние века голландцы на коньках передвигались по замерзшим рекам и каналам. "Если так будет продолжаться, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения, будут ездить друг к другу в гости на коньках, потому что дороговато будет на машинах передвигаться, в том числе на электрических. И кататься будут не только, чтобы из пункта А в пункт Б добраться, но и чтобы согреться", - предостерег Путин.
Президент ответил на вопросы модератора, телеведущей CNBC Хедли Гэмбл. Первый был о том, использует ли Москва газ как оружие. "Россия вообще не использует никакое оружие... А что касается экономики - это вообще исключено", - сказал он и напомнил, что даже в самые сложные периоды "холодной войны" Россия регулярно поставляла газ в Европу. Использование энергетики как оружия - "полная чушь, бред, политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований", - заявил Путин. "Запасы России носят неограниченный планетарный характер, и мы увеличиваем поставки в Европу", - заметил он. "Газпром" нарастил их на 10 процентов, а в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15 процентов. "И мы готовы делать это и дальше", - заверил президент. "Не было ни одного случая, чтобы наши компании отказались выполнять запросные позиции наших партнеров по увеличению поставок", - напомнил он. А вот поставки американского СПГ "уплыли" из Европы в Азию, когда сложилась такая конъюнктура.
"Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят партнеры. Нет ни одного отказа", - подчеркнул президент. Даже через газотранспортную систему Украины рост составит примерно 10 процентов в этом году, сказал он. "Там больше увеличивать-то нельзя... Опасно! Десятилетиями не ремонтировалась ГТС: может, если давление увеличить, она лопнет вообще и Европа совсем лишится этого маршрута", - предостерег Путин. "Но никто не хочет ничего слушать и слышать, все только настроены обвинять в чем-то Россию", - констатировал он. "Пусть спасибо хотя бы скажут, вместо этого одна ругань слышится", - заметил президент. Россия готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить, но нужно понимать объемы.
"Проблема не в нас, а в самих европейцах", - заметил Путин. Это их ветряки не работали летом, и они не закачали вовремя нужный объем в свои подземные хранилища, что и вызвало панику. "Мы готовы еще больше поставить, но заявки нужны", - повторил он. Слова о том, что Россия строит "Северный поток-2" не для экономической выгоды, а чтобы лишить Киев транзита, - "чушь, сапоги всмятку", заявил президент.
Какое место займет Россия в энергетике будущего
Энергопереход
Энергетический кризис в Европе, разразившийся этой осенью в результате излишне поспешного энергоперехода, - яркое свидетельство того, насколько аккуратно нужно подходить к достижению целей низкоуглеродного развития. Отказ от ископаемого топлива - нефти, газа и угля - должен происходить постепенно с учетом всех возможных негативных последствий. Такую точку зрения высказали все участники дискуссий на РЭН.
"Пока мир еще технически далек от энергоперехода. Энергобаланс будет эволюционировать, будут появляться новые источники энергии, будут новые технологические прорывы", - сказал замминистра энергетики Павел Сорокин.
По его словам, для достижения целей низкоуглеродного развития нужны синергия (взаимодействие) между новыми и традиционными источниками энергии, а также развитие технологий улавливания углекислого газа (CO2).
По мнению старшего вице-президента по ESG Сбербанка Татьяны Завьяловой, все, что происходит в ЕС сейчас, - это не кризис альтернативных источников энергии, а следствие ошибок, которые произошли на этапе планирования энергоперехода. Чтобы новые технологии развивались, реализовывались и становились сильнее, необходим баланс, особенно на переходный период.
Даже по самым агрессивным прогнозам, доля углеводородов в мировом энергобалансе может упасть с 85% до 60-65%, в базовом сценарии - где-то до 70% к 2050 году. То есть базовая загрузка отрасли сохранится, подчеркнул Сорокин.
Инвестиции
Инвестиции в добычу нефти и газа с 2014 года сократились в два раза. Это может привести в дальнейшем к их дефициту на рынке и скачку цен на энергоресурсы через 5-7 лет. Рост цен на газ уголь и нефть в этом году - это всего лишь первый тревожный звонок, подчеркнул Павел Сорокин.
В дальнейшем РФ придется принимать очень сбалансированные инвестиционные решения для достижения необходимых показателей по углеродоемкости экономики. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) постепенно будет увеличиваться, но очевидно, что базовым ресурсом у нас все равно будет оставаться газ, уверена Завьялова.
В энергобалансе России газ занимает 47%, гидроэлектростанции - около 20%, а атомная энергетика - 18% Около 0,5% занимают ВИЭ, но планируется, что их доля к 2035 году увеличится до 4,5%.
По словам первого заместителя гендиректора, члена правления "РусГидро" Романа Бердникова, у России есть большой потенциал развития гидроэнергетики, стоимость генерации которой не зависит от цен на топливо. Мы используем всего 22% возможных мощностей своих водных ресурсов. Для сравнения: Китай использует 39%, а США и Европа - более 70%, отметил Бердников.
По мнению вице-президента по международной геологоразведке и добыче, регионального менеджера по России Equinor Торе Мортен Лосета, у России также большой потенциал развития водородной энергетики. К 2030 году 20% мирового водорода может вырабатываться в России и экспортироваться.
Добыча нефти
Нефтедобывающая отрасль является не только основным источником доходов бюджета, но и обеспечивает социальное и экономическое развитие регионов России. Полная себестоимость добычи нефти в России колеблется от 15 до 45 долларов за баррель, но она постепенно увеличивается. В обозримой перспективе нефть останется востребованным товаром, но для сохранения нашей страной ведущей роли на мировом рынке требуются меры дополнительного стимулирования нефтедобычи, отметил Сорокин.
По его словам, сейчас есть три основных тренда развития отечественной нефтянки. Первый связан с ухудшением качества запасов и уменьшением количества новых запасов, которые ставятся на баланс. Наибольшие перспективы связаны с интенсификацией производства на старых месторождениях, созданием новых технологий и разработкой трудноизвлекаемых запасов. Среди новых наиболее многообещающих регионов нефтедобычи замминистра выделил Таймыр.
Второе направление развития - необходимость поддерживать старую и создавать новую инфраструктуру для транспортировки нефти. В нашей стране она развита хорошо, но это не отменяет новые проекты. Например, Северный морской путь, который позволит поставлять сжиженный природный газ (СПГ) и нефть из арктической зоны.
Третьим фактором, который уже в ближайшее время окажет влияние на нефтяную отрасль России, Сорокин назвал климатическую повестку. Компаниям придется озаботиться снижением своего углеродного следа. Речь идет не только об улавливании и захоронении CO2, но и работе с земельным и лесным фондом, отметил замминистра. Он подчеркнул, что в этом вопросе государству очень важно действовать аккуратно и не возложить непосильную ношу на нефтегазовые компании.