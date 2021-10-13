Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя"

Россия не использует энергетику как оружие, рост цен на газ в Европе - следствие дефицита электроэнергии, а не наоборот, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

Энергетика в полной мере ощутила на себе кризис, вызванный пандемией, когда в мире резко сократился спрос на энергоресурсы, констатировал президент. По итогам прошлого года глобальное потребление первичной энергии снизилось на 4,7 процента, и это стало самым серьезным шоком для отрасли за 70 лет. "В нефтяном сегменте и вовсе сложилась абсолютно уникальная ситуация", - оценил Путин. Никто и представить не мог ситуации, как весной прошлого года, когда цена на нефть впервые за историю стала отрицательной. Ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка сыграли договоренности в формате "ОПЕК плюс". "Исходим из того, что соглашение будет действовать до конца следующего, 2022 года", - объявил он.

"В отличие от нефти, ситуация на газовом рынке, прежде всего европейском, пока не выглядит сбалансированной и предсказуемой", - продолжил президент. И главная причина, что не все зависит от производителей: не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа, считает он. Путин напомнил прописные истины, о которых "в последнее время разные ответственные лица предпочитают забывать или замалчивать ... подменяя анализ ситуации пустыми политическими лозунгами". За последние 10 лет доля возобновляемых источников в европейском энергобалансе резко выросла, но случаются провалы генерации и резерва не хватает - как в этом году, когда из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии. Цены подскочили, и это стало спусковым крючком роста газовых котировок на спотовом рынке. Летом запасы газа восполняются, но в этом году многие страны не стали этого делать.

"Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот", - пояснил президент. И не нужно перекладывать "с больной головы на здоровую", как пытаются делать некоторые партнеры, считает он: "Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, - просто удивительно, как будто не видят цифр... не видят реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки". Системные изъяны европейской энергетики привели к масштабному кризису рынка. А пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было. В России такие проблемы невозможно представить. Цены на электроэнергию на самом низком уровне в Европе - около 20 евро за мегаватт-час, в ФРГ и Франции - 300, в Великобритании - 320, сравнил Путин. А рост тарифов ограничен и четко регулируется, в отличие от европейских стран.

Те, кто заявляет, что высокие котировки дают производителям сырья сверхприбыли, не учитывают перспективы: резкий рост цен на энергоресурсы вынуждает сокращать потребление энергии, снижать объемы производства, пояснил президент. Так что высокая ценовая конъюнктура способна обернуться негативными последствиями для всех. Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость, подчеркнул Путин. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства, в том числе и в Европе, обеспечивает бесперебоные поставки газа. И есть все предпосылки, что по итогам года получится выйти на рекордные объемы поставок на глобальный рынок.

Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот

Президент также напомнил про крупные проекты - "Турецкий поток", "Балканский поток", "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые должны на годы вперед обеспечить предсказуемость поставок в необходимых европейцам объемах. Путин призвал договориться о глобальных механизмах балансировки энергорынка, запустить диалог производителей и потребителей энергоресурсов, свободный от политических предрассудков и навязанных клише. Один из главных факторов, который определяет развитие мировой энергетики, - это изменение климата. "За ближайшие десятилетия мы рассчитываем обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов даже ниже, чем в Евросоюзе", - объявил он, добавив, что Россия будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики не позднее 2060 года.

"Климатическая повестка не должна становиться орудием для продвижения экономических и политических интересов отдельных стран", - сказал президент, призвав создать единые для всех понятные, справедливые и прозрачные правила климатического регулирования. "Важно следовать принципам технологической нейтральности, то есть объективно учитывать углеродный след разных видов генерации", - подчеркнул он. Россия может предложить уникальные климатические проекты, но здесь не должно быть места санкциям или другим политически мотивированным ограничениям, считает Путин. Москва готова к прямому диалогу с партнерами в Европе, с Еврокомиссией для поиска общих решений по стабилизации энергетических рынков и борьбе с изменением климата.

Глава государства напомнил о решении суда в Нидерландах, который обязал одну нефтегазовую компанию снизить вредные выбросы на 45 процентов. "Если люди совершенно профессионально неподготовленные будут принимать такие решения, то всплески на мировых рынках неизбежны", - оценил он, напомнив, как в средние века голландцы на коньках передвигались по замерзшим рекам и каналам. "Если так будет продолжаться, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения, будут ездить друг к другу в гости на коньках, потому что дороговато будет на машинах передвигаться, в том числе на электрических. И кататься будут не только, чтобы из пункта А в пункт Б добраться, но и чтобы согреться", - предостерег Путин.

"Российская энергетическая неделя" проводится в четвертый раз. На фото - кулуары форума. Фото: Константин Завражин/РГ

Президент ответил на вопросы модератора, телеведущей CNBC Хедли Гэмбл. Первый был о том, использует ли Москва газ как оружие. "Россия вообще не использует никакое оружие... А что касается экономики - это вообще исключено", - сказал он и напомнил, что даже в самые сложные периоды "холодной войны" Россия регулярно поставляла газ в Европу. Использование энергетики как оружия - "полная чушь, бред, политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований", - заявил Путин. "Запасы России носят неограниченный планетарный характер, и мы увеличиваем поставки в Европу", - заметил он. "Газпром" нарастил их на 10 процентов, а в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15 процентов. "И мы готовы делать это и дальше", - заверил президент. "Не было ни одного случая, чтобы наши компании отказались выполнять запросные позиции наших партнеров по увеличению поставок", - напомнил он. А вот поставки американского СПГ "уплыли" из Европы в Азию, когда сложилась такая конъюнктура.

Запасы России носят неограниченный планетарный характер, и мы увеличиваем поставки в Европу

"Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят партнеры. Нет ни одного отказа", - подчеркнул президент. Даже через газотранспортную систему Украины рост составит примерно 10 процентов в этом году, сказал он. "Там больше увеличивать-то нельзя... Опасно! Десятилетиями не ремонтировалась ГТС: может, если давление увеличить, она лопнет вообще и Европа совсем лишится этого маршрута", - предостерег Путин. "Но никто не хочет ничего слушать и слышать, все только настроены обвинять в чем-то Россию", - констатировал он. "Пусть спасибо хотя бы скажут, вместо этого одна ругань слышится", - заметил президент. Россия готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить, но нужно понимать объемы.

"Проблема не в нас, а в самих европейцах", - заметил Путин. Это их ветряки не работали летом, и они не закачали вовремя нужный объем в свои подземные хранилища, что и вызвало панику. "Мы готовы еще больше поставить, но заявки нужны", - повторил он. Слова о том, что Россия строит "Северный поток-2" не для экономической выгоды, а чтобы лишить Киев транзита, - "чушь, сапоги всмятку", заявил президент.