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13.10.2021 12:26
Рубрика: Общество

Владимир Толстой: От русистов зависит не только будущее языка, но и будущее Отечества

Текст: Елена Новоселова
"От вас сегодня зависит не только будущее русского языка и литературы как предмета изучения и обучения, но и в целом будущее нашего Отечества", - заявил советник президента Российской Федерации Владимир Толстой на VII Конгрессе Российской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) "Динамика языковых и культурных процессов в современной России", который прошел в Екатеринбурге и объединил 230 ученых и 46 городов России.

Владимир Толстой, который является и президентом РОПРЯЛ, рассказал о том, как государство сегодня поддерживает русский язык. Прежде всего получили государственный статус программы Института русского языка имени В. В. Виноградова "Национальный словарный фонд" и Института языкознания РАН "Сохранение языков народов Российской Федерации".  Идет активная работа над концепцией государственной языковой политики, Российской Федерации, государственной программы поддержки и продвижения русского языка за рубежом.

Фото: russkiymir.ru
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Толстой напомнил, что президентский совет по русскому языку выступил инициатором празднования на общероссийском уровне 225-летия А.С. Пушкина, оргкомитет возглавил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Конгресс впервые прошел без основателя РОПРЯЛ, академика Людмилы Вербицкой. С докладом, посвященным этому выдающемуся ученому, выступила вице-президент ассоциации, проректор Московского государственного университета Татьяна Кортава. "Сейчас трудно найти фигуру, равную Людмиле Алексеевне по профессиональному и педагогическому авторитету в России и за рубежом, и вряд ли скоро она появится, потому что такой авторитет не утверждается высокими указами и наградами, это результат всеобщего признания, очевидных заслуг, высокого профессионализма, исключительного трудолюбия и уникальных личных качеств", - подчеркнула она.

Проблему современного преподавания, а именно, незнание школьниками и студентами классических текстов, поднял директор Института русской литературы (Пушкинского дома) Российской академии наук Валентин Головин. Хрестоматийные тексты - общеизвестные произведения, которые прочно присутствуют в народном сознании, часто цитируются в повседневной речи, однако смысл их, по мнению ученого, не расшифровывается современными носителями языка, что и представляет педагогическую проблему. "Самое серьезное, что текст не "считывается", а чувство текста рождает и чувство языка. Знание мотивирует новое знание и порождает интерес", - отметил он.

Справка "РГ"

На дискуссионных площадках этого года обсуждали темы лексикографии, литературы Урала, информатизации преподавания русского языка, обучения детей-билингвов, а также лингводидактическому сопровождению преподавания различных предметов в российской школе.

Пушкинский конкурс Общество Образование РГ-Видео

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